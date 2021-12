Le pagelle e il tabellino di Roma-Spezia gara utile per la diciassettesima giornata di campionato, appena terminata.

Allo Stadio Olimpico, la Roma ospita lo Spezia di Thiago Motta per rimanere ancorata al sesto posto, in zona Europa League, insieme alla Juventus. I liguri, invece, sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La partita la domina la Roma che già al 6′ passa in vantaggio con il gol di Smalling. Alla prima occasione arriva l’1-0 per i giallorossi: angolo di Veretout, sponda di Abraham e colpo di testa facile di Smalling che batte Provedel.

Al 47′ la squadra di Mourinho chiude il primo tempo sul risultato di 1-0 ma dopo pochi minuti dalla ripresa a finire sul tabellino dei marcatori è l’altro difensore centrale giallorosso, che segna anche lui di testa

Al 56′, infatti, è Ibanez a sfruttare l’angolo di Veretout e a battere Provedel.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Roma-Spezia: pagelle e tabellino

ROMA-SPEZIA 2-0

Marcatori: 6′ Smalling, 56′ Ibanez

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 7; Smalling 7 (64′ Diawara 6), Kumbulla 6, Ibanez 7; Karsdorp 6.5, Cristante 6, Veretout 6.5 (92′ Bove sv), Mkhitaryan 6, Vina 6.5; Mayoral 6 (64′ Felix Afena 6), Abraham 6.5. All. Mourinho. SPEZIA (3-5-2): Provedel 6; Amian 5, Erlic 5, Nikolaou 5.5; Gyasi 5, Maggiore 6 (53′ Verde 5.5), Sala 6 (16′ Kiwior 5.5), Kovalenko 5.5 (53′ Agudelo 6), Reca 6; Strelec 5.5 (53′ Bastoni 6), Manaj 5.5. All. Thiago Motta. Ammonizioni: 54′ Vina, 65′ Kumbulla Espulsioni: 93′ Felix Afena (doppia ammonizione)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Udinese-Milan: passo falso dei rossoneri. Ora l’Inter può azzardare il sorpasso

Nella prossima gara la Roma incontrerà l’Atalanta, sabato 18 dicembre alle 15. Lo Spezia, invece, affronterà l‘Empoli in casa, domenica 19 dicembre, sempre alle 15:00.

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO