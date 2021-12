Sabrina Salerno è una vera odalisca sul palco di “Ballando”, seno esplosivo e curve micidiali – FOTO

La cantante per la sua esibizione di sabato scorso su Rai 1 ha scelto un look molto esotico che metteva in risalto la sua femminilità prorompente.

Questa edizione di “Ballando con le Stelle” è ancora più movimentata per la presenza di concorrenti tra i più conosciuti e dalla forte tempra emotiva che stanno dando filo da torcere per la loro bravura immane nel cimentarsi con sfide sempre nuove sul palco di Rai 1.

Sicuramente l’impennata di ascolti per lo show danzante di Milly Carlucci è dovuta anche alla presenza di Sabrina Salerno, la cantante che negli anni Ottanta ha fatto ballare l’Italia con le sue canzoni pop.

In queste settimane nel programma sta regalando molte sorprese legate alla sua parte emotiva emersa senza riserve ma anche alla forte grinta dimostrata nel portare avanti sfide iniziali, a suo dire, impossibili.

Portatrice di fascino naturale, Sabrina non smette però mai di catturare l’attenzione: lo ha fatto anche sabato distraendo tutti con il look scelto per l’occasione.

Sabrina Salerno sa come conquistare: dopo una mossa di bacino erano tutti ai suoi piedi

“Asian fusion dance…❤️” riporta la didascalia che Sabrina ha commentato a margine del carosello di foto che la ritraggono in diversi momenti della sua memorabile esibizione accanto a Peron sabato scorso.

Gonna di tulle nera e dorata semi trasparente, piedi nudi e un top scollatissimo con frange, perline, bottoni e maniche svolazzanti in pieno stile odalisca. Il tutto accanto al suo maestro che con passi eleganti l’ha condotta e sedotta in un ballo che ha incantato tutti sia da casa che i presenti in sala estasiati dalle sue movenze sinuose e perfette.

Nelle foto in primo piano si nota il seno strabordante nel corpetto stretto e l’addome piatto che come vuole la tradizione indiana resta scoperto per mettere in mostra tutta la sua massima femminilità.

I messaggi che le sono giunti copiosi sono stati tantissimi, ogni volta che Sabrina posta qualche nuova foto è sempre un colpo al cuore per molti fan: “Parliamo di quanto sei stata bravaaa??😍sei brava in tutto!”, “Straordinaria!!!! 👏❤️”, “Sublime, splendida!”.

