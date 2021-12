“Non guardarmi così…”, Silvia D’Avenia il bikini rosso trasparente è vietato ai minori: sarà il Capodanno più bello – FOTO

Silvia D’Avenia accende la passione tra i followers in attesa di un fine 2021 coi fuochi d’artificio. Uno spettacolo per cuori forti.

La bellissima e travolgente insegnante di danza, Silvia D’Avenia è uscita allo scoperto con una mise a dir poco provocante.

Il tutto in attesa di un fine anno come mai era riuscita ad organizzare prima. Le feste natalizie sono ormai alle porte e Silvia stavolta non avrà dalla sua parte soltanto la famiglia, bensì anche un’importante ‘fetta’ di tifosi e sostenitori della sua prorompente bellezza.

Smembra ‘Afrodite’ discesa in terra con quei lineamenti dolci e delicati fino all’osso. La showgirl non ha bisogno di ulteriori presentazioni. L’aspetto fisico rasenta la perfezione e parla da sè, nonostante il tempo scorra inesorabile.

La docente sportiva riesce sempre a mantenersi in ottima forma grazie agli insegnamenti che impartisce alle stelline della danza sul trampolino di lancio. Vediamo perchè anche stavolta i fan non sono riusciti a fare a meno di lei

Silvia D’Avenia, bellezza straripante in costume: passione infinita

PER VEDERE LA FOTO DI SILVIA D’AVENIA, VAI SU SUCCESSIVO