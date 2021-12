Ancora tensioni nel Movimento 5 Stelle: le dichiarazioni di Conte fanno infuriare i grillini

Ancora tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle, alcune dichiarazioni di Giuseppe Conte avrebbero fatto infuriare degli esponenti del partito.

L’ex premier Giuseppe Conte è di nuovo al centro della polemica. Sempre sotto il “fuoco amico” dei suoi. Il motivo? Alcune sue dichiarazioni non sarebbero state affatto apprezzate da alcuni esponenti di partito che adesso si sarebbero detti saturi delle sue “uscite”.

Sempre più tesi i rapporti all’interno del Movimento 5 Stelle. Alcune dichiarazioni di Giuseppe Conte avrebbero riacceso gli animi e adesso qualcuno si sarebbe detto pronto a lasciare il partito.

Stando a quanto riporta la redazione de Il Secolo d’Italia, purtroppo, questa sarebbe solo l’ennesima goccia in un vaso già pieno di dissapori. Un quadro che, considerato il delicato momento, avrebbe dovuto essere l’esatto opposto. A breve, infatti, si discuterà della Legge di Bilancio, ma soprattutto si dovrà votare per il prossimo Presidente della Repubblica.

Il timore è, quindi, che queste tensioni potrebbero inficiare la credibilità del movimento e renderlo “debole” al tavolo delle decisioni. Per la maggior parte dei militanti pentastellati, la colpa sarebbe sempre dell’avvocato del Popolo. Come già successo, pare – riporta Il Secolo d’Italia – che Conte sarebbe ricaduto nei severi rimproveri verso i suoi affermando: “Da adesso in poi dobbiamo non solo affidarci all’onestà. Ma coniugare anche competenza e capacità”. In sintesi, quindi, avrebbe lanciato il dardo avvelenato affermando che d’ora non basterà solo la trasparenza, ma servirà anche la competenza. Come a dire che sino ad ora tale caratteristica potrebbe essere mancata.

Un’affermazione che non ha lasciato indifferenti i pentastellati i quali si sarebbero offesi per la terminologia utilizzata. Alcuni, riferisce Il Secolo d’Italia citando La Repubblica, nelle chat del Movimento avrebbero affermato: “Si sta dicendo che quelli di prima era incompetenti e stupidi?”. Ed ancora, chi ci va giù in modo più pesante: “Ormai si vuole rinnegare tutto e tutti, manca solo l’eliminazione fisica” E chi avrebbe tuonato: “Significa che finora il M5S era espressione di capre ignoranti?”.

In ogni caso, la reazione è stata delle più dure nei confronti dell’ex Premier del quale un’altra volta è stata messa in discussione la capacità di comandare.

