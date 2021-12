Nella serata di ieri, durante una veglia funebre a Baytown, in Texas (Usa), una persona è stata uccisa e almeno altre tredici ferite in una sparatoria.

Sparatoria a Baytown, in Texas (Usa), nella serata di ieri. Durante una veglia funebre in ricordo di una persona assassinata a colpi d’arma da fuoco, ai circa cinquanta partecipanti si è avvicinato un veicolo dal quale sono stati esplosi diversi proiettili. Il bilancio è di un morto e almeno tredici feriti, di cui tre in condizioni gravi. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e gli agenti della polizia statunitense.

Sotto choc la comunità di Baytown, cittadina vicino Houston, in Texas, dove nella serata di ieri, domenica 12 dicembre, una persona è morta e almeno tredici sono rimaste ferite in una sparatoria.

Secondo le prime informazioni, come riportano i media statunitensi, tra cui l’emittente Cnn, l’orrore si sarebbe consumato durante una veglia funebre in ricordo di un uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco, a cui avevano preso parte una cinquantina di persone, tra familiari e amici. Quando il gruppo ha lasciato volare in aria dei palloncini, un veicolo si è avvicinato alla folla e qualcuno dal suo interno ha aperto il fuoco. Una pioggia di proiettili che ha colpito quattordici persone.

Sul luogo della veglia sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far nulla per uno dei partecipanti, deceduto per le gravi ferite riportate. Tredici persone, tra cui un bambino sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Tre di questi verserebbero in gravi condizioni.

Sulla sparatoria sono scattate le indagini della polizia della contea di Harris, intervenuta sul posto. Gli agenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti per rintracciare i responsabili. Non è chiaro se quanto accaduto ieri possa essere collegato all’omicidio dell’uomo che il gruppo stava commemorando, avvenuto alcune settimane fa all’interno della sua abitazione.

