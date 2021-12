Drammatici aggiornamenti sulle condizioni della principessa Charlene di Monaco, la nuova pista condurrebbe ad un atroce epilogo.

Le notizie, riguardanti le precarie condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco, hanno inesorabilmente continuato a sovrapporsi nel corso di queste ultime settimane. Dal suo allontanamento volontario dal Principato, sino al ritorno divenuto via via dai contorni più misteriosi, ed infine l’inattesa presa di posizione in famiglia della sorella Carolina.

Quest’oggi un’allarmante aggiornamento proveniente da una giornalista, esperta su questioni inerenti alla famiglia reale, avrebbe promosso un ulteriore agghiacciante risvolto su Charlene in seguito all’esito di un intervento conclusosi, stando al suo report, nel peggiore dei modi.

Nuova pista sulla sua sparizione, Charlene di Monaco è stata sfigurata?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monaco Tribune (@monacotribune)

Una crepa dopo l’altra, dunque, ed in probabile riferimento con alcune vicine testimonianze, starebbe affievolendo anche il legame tra lei ed il principe Alberto. Ad unirsi a questa supposizione però è in queste ore la soffiata proveniente dal suolo iberico. La quale approfondirebbe nei dettagli le dinamiche di una recente operazione chirurgica a cui la principessa si sarebbe sottoposta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Buongiorno un c…” Giulia Salemi non trova pace: lo sfogo sui social

Le parole della suddetta giornalista, Pilar Eyre, scuotono sin da subito gli amanti del Principato ed i numerosi sostenitori di Charlene in tutto il mondo. La principessa, trovandosi negli Emirati Arabi, e con più precisione nella sua capitale, avrebbe inconsapevolmente acconsentito ad un intervento mirato a curare delle anomalie sul volto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “GF Vip”, il risveglio è turbolento, una furia impazzita contro tutti: “Siete zozzi”

L’operazione di chirurgia plastica non avrebbe apportato i risultati sperati. E Charlene si sarebbe ritrovata ad essere “sfigurata dopo un intervento“. Il suo consorte avrebbe infine preferito intervenire, a seguito dell’accaduto, con una dichiarazione pubblica. Rilasciata attraverso una collaborazione con la celebre rivista, da sempre attenta agli affari del reale nucleo familiare, “Page Six: Latest Celebrity News“. Mentre il ricordo di momenti felici e spensierati sembrano sfumare giorno dopo giorno, Alberto avrebbe confermato nel corso dell’intervista quale potrebbe essere la verità sulla delicata questione.

Ovvero, che tale intervento sarebbe stato una delle molteplici ragioni, se non la più grave, che avrebbe definitivamente causato il suo drastico allontanamento dai riflettori.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE