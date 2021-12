William ha catturato l’attenzione in merito alla sua vita amorosa: una pop star è entrata nel suo cuore. Ecco di chi si tratta.

Posato, regale e dai modi di fare impeccabili. Nell’ultimo periodo William ha conquistato sempre più consensi al fianco della moglie Kate. La popolarità della coppia è cresciuta a tal punto da far ingelosire persino il Principe Carlo.

Ad ammaliare il cuore dei sudditi la sua eleganza, unita alla sua gentilezza: con la Middleton e i loro tre figli formano un quadretto familiare idilliaco.

Ritratto minato tuttavia da recenti rivelazioni sulla vita amorosa del Duca di Cambridge, finito così nell’occhio del ciclone della stampa. Alcune indiscrezioni metterebbero in luce un suo flirt, risalente a tre anni fa, con Rose Hanbury marchesa e consorte di David Cholmondeley, nobile e regista britannico.

Mentre la moglie era in attesa del figlio Louis, i due erano stati pizzicati uno al fianco dell’altro. Un capitolo buio del suo matrimonio con Kate, la cui reazione è stata pacata, comportando semplicemente l’esclusione della Hanbuy da qualsiasi evento a Palazzo.

Calmata questa tempesta, tuttavia è scoppiata un’altra bufera legata alle questioni di cuore di William. Un’altra donna è stata associata al suo nome: si tratta di una pop star di fama internazionale.

William: quella pop star nella sua vita amorosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ti voglio” Melissa Satta irresistibile con un outfit da sogno: i fan in tilt – FOTO

Se a Harry era stata riconosciuta la nomea di “latin lover”, le recenti voci sembrerebbero dirottare questa denominazione verso William. Il primogenito di Lady Diana e il Principe Carlo sta riempiendo le pagine di gossip in merito a indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Dopo il presunto flirt con Rose Hanbury, spunta dal passato il nome di un’altra donna al quale si sarebbe legato. Nello stupore di tutti, sarebbe Britney Spears la protagonista di queste indiscrezioni.

Seppur molto diversi, tra la pop star e il Duca sarebbe intercorsa una relazione virtuale: da messaggi a mail, si sarebbero anche incontrati online. Webcam aperte, avrebbero dialogato attraverso lo schermo lasciandosi andare ad atteggiamenti molto confidenziali.

Questo rapporto risale a una decina di anni fa, ma a ritornare sul tema è stato il biografo Christopher Andersen, descrivendone dettagli nel suo volume “Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan”.

Pagina dopo pagina, ha raccontato come i due avessero tentato di stare insieme in età giovanile, ma si sarebbe poi limitati solo a un rapporto online.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Brilli più di mille stelle” Giorgia Palmas scollatura straripante: tutto fuori, tripudio d’eros – FOTO

Modalità di interazione che il Duca avrebbe avuto anche durante la conoscenza della modella e nipote di Bush, Lauren. Con Kate invece avrebbe spento il pc, dedicandosi a un rapporto dal vivo, modalità più funzionale: dal momento in cui ha incrociato gli occhi di Kate a oggi è stato al suo fianco, diventando marito e padre.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 13 DICEMBRE 2021