Valentina Ferragni ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. La sua bellezza ha folgorata tutti.

In questi giorni il cognome Ferragni è al centro dell’attenzione. A margine dell’uscita della docu-serie dedicata alla coppia più chiacchierata d’Italia, tutta la famiglia di Chiara ha i riflettori puntati: tra i suoi parenti presenti nelle scene della narrazione non manca all’appello Valentina, sorella minore dell’influencer italiana numero uno nel mondo.

Legata da un profondo rapporto, nella creazione di Amazon Prime emerge la loro forte unione. Chiara è molto amorevole con la sua sorellina più piccola, come d’altronde lo è anche con Francesca. Oltre a questo ha influenzato entrambe nel seguire le sue orme, tanto entrambe sono influencer seguitissime.

In particolare Valentina su Instagram ha un profilo da ben 4,1 milioni di follower. Il suo feed è un tripudio di scatti mozzafiato, dalla sua vita lavorativa e personale, in cui si mostra sempre irresistibile.

Folta chioma bionda, occhioni azzurri, lineamenti da bambolina, in ogni post stupisce tutti: l’ultimo apparso sulla sua gallery la ritrae in un momento spensierato durante una vacanza in montagna, facendo sognare i fan con la mise sfoggiata.

Valentina Ferragni mozzafiato: la mise scioglie la neve

