Dopo anni di conduzione arriva la svolta, per Simona Ventura si apre un nuovo capitolo della sua vita. Chi l’avrebbe mai immaginato?

Oggi una sterzata del tutto inattesa cambia le rotte future dell’amata conduttrice di origini romagnole, Simona Ventura. Il destino sembrerebbe averle chiesto una maggior consapevolezza, e lei, nonostante l’inconsueta necessità di dedicarsi ad altro, pare abbia accettato di buon grado.

Sebbene l’esperimento con la trasmissione “Game of Games – Gioco Loco” ad inizio 2021 non abbia apportato del tutto il risultato sperato dai suoi autori, la protagonista del secondo canale Rai ha ripreso in fretta le redini della situazione. Adesso impegnata con il divertente format d’intrattenimento “Citofonare Rai 2“, e su Rai Uno con “Senato & Cultura – Omaggio allo sport tricolore“, Simona è nuovamente pronta a tuffarsi in un’altra avventura. Stavolta, però, senza precedenti.

“Si accettano scommesse” Simona Ventura cambia strada, grande clamore per il suo futuro

“Si accettano scommesse” è questo il parere dei fan della conduttrice insorto nelle ultime ore in rete a proposito della grande ed inaspettata rivelazione. Dopo l’esordio alla regia di Simona, con la presentazione alla 78esima “Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia” del suo primo documentario, dal titolo de “Le 7 giornate di Bergamo” ed accolto con piacere dalla critica, un secondo progetto ha preso il volo in quest’ultima settimana.

L’ex protagonista de “L’Isola Dei Famosi” si è difatti recata nelle storiche sale del Quirinale in occasione della “Giornata Internazionale della Montagna“, tenutasi lo scorso sabato, 11 dicembre. Sul posto, ed alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la conduttrice dal comportamento mai così sparviero ha deciso di mostrare la sua novella opera completa.

Simona ha realizzato, in qualità di regista, uno spot dedicato all’incontaminata meraviglia delle alture nella nostra penisola. L’inedito progetto, realizzato in collaborazione con Giovanni Terzi e l’attore Luca Ward, è risultato essere sin da subito notevolmente apprezzato dai presenti nella Capitale.

Ed a tal punto, in conclusione, da essere preso in considerazione per vie ufficiali dal “Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie”.

