Alberto Stasi, il suo futuro fuori dal carcere: cosa farà fuori di prigione

In carcere dal 2015 a Bollate, Alberto Stasi ha intenzione di chiedere una possibilità oltre le sbarre. La sua richiesta prevede un lavoro esterno che gli consenta di allontanarsi durante le ore diurne dalla prigione. Nel centro penitenziario, dove è attualmente detenuto sin dal primo suo ingresso, il 12 dicembre 2015, Stasi deve scontare la condanna definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa a Garlasco esattamente 14 anni fa: il 13 agosto 2007. L’informazione è stata confermata Laura Panciroli, il suo avvocato.

Alberto Stasi fuori dal carcere: le parole di Laura Panciroli

La richiesta non è nuova. Già a fine estate 2021, a quattordici anni esatti dal 13 agosto – data in cui uccise Alberto Stasi uccise, secondo la sentenza giudiziaria, la sua fidanzata Chiara Poggi a Garlasco – il detenuto aveva domandato una nuova possibilità lavorativa al di fuori dal carcere di Bollate, dove è recluso dal 12 dicembre 2015. Oggi Alberto Stasi non si arrende e rinnova la richiesta di trovare una professione al di fuori del carcere. L’informazione trova conferma nelle dichiarazioni dell’avvocato di Milano Laura Panciroli, che da oltre un anno e mezzo ha assunto la sua difesa.

“I tempi sono maturi per fare richiesta, ci stiamo attivando su questo. Infatti rientra nei termini di legge per essere ammesso, ovviamente dopo la necessaria valutazione del Tribunale di Sorveglianza.” Un’impresa sicuramente non facile a causa della fitta esposizione mediatica. Pertanto, serve una professione solida, corretta e da svolgere in un contesto protetto; “insomma, serve una soluzione che sia rispettosa nei confronti di Stasi e di chi lavorerebbe con lui. Tuttavia confidiamo nella richiesta.” – ha asserito la legale. Secondo quanto riferiscono le fonti vicine al caso, Alberto Stasi lavora già da diversi anni nel centro penitenziario. Le sue attività da centralinista coadiuvano una cooperativa che presiede ai servizi di call center di diverse compagnie di energia elettrica.

Al momento proseguono le valutazioni su Alberto Stasi al fine della rieducazione e del suo potenziale reinserimento sociale.

Condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Garlasco, il detenuto ha sempre professato la propria innocenza e ha visto per due volte respingere le istanze per la revisione del processo.

