L’amore per il cibo, tutte le novità da sapere per dicembre 2021

Il cibo è un punto fondamentale della vita e della società, in questi mesi poi è ancora più simbolico visto il Natale in arrivo

Quella del cibo, è un’industria che non ha mai fine. Le nuove aperture sono sempre di più con luoghi davvero unici. Per questo periodo dell’anno poi è pieno di limited edition e cibi particolari che riscaldano in questo periodo freddo. Sono molte le novità di dicembre 2021, tra ricette autunnali, nuovi locali per mangiare e bere e la voglia che creano nelle persone di aggregarsi e ripopolare le città. Vediamo quali appuntamenti non perdere allora.

Luoghi e alimenti da non perdere in questo periodo

Tra tutti gli alimenti possibili e immaginabili, non può certo mancare una buona bottiglia di vino rosso a scaldare le serate più fredde dell’inverno. Ma anche un buon prosecco per le feste non è da sottovalutare, diciamo allora un Brunei-Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Mi fai impazzire” Sara Croce, lo sguardo bollente manda in estasi i fan: occhi di gatto – FOTO

Esistono poi per l’occasione diverse edizioni limitate con scatole davvero bellissime. Possono essere anche un’idea regalo. Un esempio è il Clicquot Tape, i nuovi cofanetti di champagne riportano al passato con l’immagine retrò degli anni ’70-’80 della cassetta musicale. Per chi è amante del vino poi, c’è un podcast che si chiama Vite nel bosco che narra la rivoluzione del vino partita dal Franciacorta, Cà del Bosco.

Un momento di meditazione e storia molto interessante. Un’appuntamento da non perdere per nulla al mondo invece è il truffle bar effimero, per gli amanti del tartufo questa è una chicca. Si tratta di un’iniziativa avviata da Tenuta Tenaglia, di organizzare una serata a base di tartufo e i migliori vini. Si terrà a Milano presso Chez bar Gerico ed è in collaborazione con la rivista Sali & Tabacchi Journal.

Una grande costante a Milano in questi mesi, sono di sicuro i pop-up store. Si tratta di piccole strutture piazzate in giro per il centro della città, da diversi brand per promuovere i loro prodotti e venderli direttamente dalla strada. Sono moltissimi i brand che ricorrono a questo mezzo, e quest’anno anche Olivieri 1882 che è una casa di produzione per il panettone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“GF Vip”, dopo la squalifica Alex Belli racconta cosa è accaduto davvero nella casa: “Era una trappola”

I loro prodotti sono stati premiati più volte e sono vere e proprie eccellenze in questo campo. C’è chi invece preferisce promuovere attraverso la beneficienza, facendo due cose contemporaneamente. Si tratta dell’azienda Bosch Bread by Davide Longoni che ha deciso di sostenere la Onlus pane Quotidiano per Natale. Chi acquisterà dunque questo pane, farà del bene ad altre persone che vivono situazioni difficili.

Parte del ricavato andrà quindi a Pane Quotidiano. I vini sono sempre al centro di tutto, e quindi concludiamo con una vetrina natalizia di vini che nasce dalla collaborazione tra due imprenditori italiani, Gaia Bucciarelli e Ettore Fila. Tutto questo accade a Brera, Milano, nel temporary store di Santa Giustina e Unique Unico. Si potranno fare degustazioni e acquistare Christmas box.