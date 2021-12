Carlotta Mantovan, il commento sotto l’ultima foto postata dalla modella è sconvolgente: a parlare è la storica ex di Fabrizio Frizzi

La storia d’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi nacque come per magia proprio durante le riprese di “Miss Italia”. La modella, all’epoca, venne notata immediatamente dall’affermato conduttore, che non si lasciò scappare l’occasione di corteggiarla. I due, che sono stati legati per oltre sedici anni, hanno avuto una meravigliosa bambina di nome Stella (2013).

Ad oggi, quest’ultima è la sola e unica ragione di vita di Carlotta, che posta spesso foto della figlia attraverso i social. Ma proprio sotto l’ultimo scatto della Mantovan, i fan hanno notato un commento che non poteva di certo passare inosservato: a parlare è la storica ex di Frizzi.

Carlotta Mantovan, il commento sotto alla FOTO è sconvolgente: parla l’ex di Fabrizio Frizzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sicura che non sei…”, Rosalinda Cannavò, la FOTO sospetta scatena i fan. Ormai non ci sono dubbi

L’ultimo post che Carlotta Mantovan ha condiviso su Instagram risale allo scorso 5 novembre. Nella foto in questione, sua figlia Stella, nata dall’amore con Fabrizio Frizzi, osserva meravigliata la campagna circostante, cosa che sua mamma non ha mancato di sottolineare. “La meraviglia nei tuoi occhi” e “Sempre insieme” sono alcuni degli hashtag inseriti dalla modella nella didascalia dello scatto, che ha ricevuto una quantità inimmaginabile di likes.

A sorprendere gli utenti, tuttavia, è stato proprio uno dei primi commenti apparsi a corredo del post. A parlare, inaspettatamente, è proprio Rita Dalla Chiesa, la donna con cui Frizzi è stato sposato per ben dieci anni. “Sempre…“, ha commentato la conduttrice, accompagnando la frase con alcuni “cuoricini”, che testimoniano il suo affetto per Stella.

A quanto pare, a seguito della morte dell’amato presentatore, Carlotta e Rita si sono supportate a vicenda. Il bene di Stella, allo stato attuale, sembra essere l’unica cosa importante per le donne che più hanno amato Fabrizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “È stato sgamato”, il cavaliere di “Uomini e Donne” rischia grosso. Neanche Maria gli crede più

Numerosissimi i messaggi lasciati dai fan, che hanno ricordato Frizzi con il solito, incancellabile affetto. “Ci scalda il cuore sapervi con lui“: queste le parole di un utente, felice di poter constatare che né la Mantovan, né tantomeno Stella, hanno dimenticato il conduttore.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE