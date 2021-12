Giovane madre uccisa davanti all’amica: ritrovato morto il presunto assassino

Stamane è stato ritrovato morto l’uomo indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero, la giovane madre uccisa a Lineri, frazione di Misterbianco (Catania).

Il presunto killer di Giovanna Cantarero, la giovane madre di 27 anni uccisa venerdì sera a Lineri, frazione di Misterbianco, è stato ritrovato senza vita questa mattina. Il cadavere dell’uomo, indagato e che le forze dell’ordine cercavano da giorni, sarebbe stato rinvenuto in un casolare abbandonato di Vaccarizzo. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il 30enne si sia suicidato con un colpo d’arma da fuoco.

Questa mattina, martedì 14 dicembre, è stato ritrovato il cadavere dell’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Giovanna, detta Jenny, Cantarero, la ragazza di 27 anni che nella serata di venerdì è stata assassinata a Lineri, frazione di Misterbianco, in provincia di Catania.

La 27enne, madre di una bambina di 4 anni, appena uscita dal panificio dove lavorava, è stata avvicinata da un killer che l’ha freddata con diversi colpi d’arma da fuoco, esplosi da distanza ravvicinata, per poi darsi alla fuga. Il tutto davanti ad un’amica che ha assistito al delitto ed ha lanciato l’allarme. Purtroppo per Giovanna non c’è stato nulla da fare quando i soccorsi sono arrivati sul posto.

Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, i cui sospetti si sono concentrati sul 30enne, con cui la vittima aveva avuto una relazione, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura. Dell’uomo, sposato che lavorava in un centro scommesse, come riporta la redazione di Fanpage, si erano perse le tracce sin dalla sera del delitto. Stamane il suo cadavere è stato ritrovato in un casolare abbandonato del Villaggio “Campo di mare” a Vaccarizzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri, riferiscono i colleghi di Fanpage, pare essersi trattato di un gesto volontario: il 30enne si sarebbe tolto la vita con un’arma da fuoco, ipotesi ancora da confermare.

