“È stato sgamato”, il cavaliere di “Uomini e Donne” rischia grosso. Neanche Maria gli crede più

“Uomini e Donne”, tutti contro il cavaliere del parterre: “Sei stato sgamato”. Anche Maria De Filippi sembrerebbe essere arrivata al limite

I commenti che quotidianamente vengono pubblicati sulle pagine social di “Uomini e Donne” parlano chiaro: il pubblico non riesce più a tollerare le dinamiche frivole e superficiali messe in atto da Biagio Di Maro. Il cavaliere, che due anni fa giungeva in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani, allo stato attuale non è ancora riuscito a trovare la donna che faccia al caso suo. Ogni volta in cui si trova al centro studio, il partenopeo sembra sempre avere una motivazione valida per interrompere le proprie frequentazioni.

Alla luce di ciò, gli opinionisti Gianni e Tina – e così anche il pubblico che segue il programma – hanno cominciato a dubitare della veridicità di Biagio. Il siparietto andato in onda nella puntata odierna non ha fatto altro che confermare i sospetti. Persino Maria De Filippi sembrerebbe essere arrivata al limite della sopportazione: il suo commento nei riguardi del cavaliere ha lasciato ammutoliti i membri del parterre.

Il cavaliere di “Uomini e Donne” rischia grosso: neanche Maria gli crede più

Le vicissitudini che riguardano Biagio Di Maro hanno tenuto banco anche nel corso della puntata odierna di “Uomini e Donne”. Il cavaliere, al centro studio, si è seduto di fronte a tre dame: Bernarda, Luana e Adriana. Nonostante la prima avesse chiuso la frequentazione ormai da giorni, il partenopeo è voluto ritornare sulla questione. “Quando ti ho raggiunto dopo la puntata per dirti che ti avrei dato l’esclusiva tu hai detto di no” – ha esordito il cavaliere, con il dente avvelenato – “Ma veramente ti interessavo? Sei come le altre, mi hai usato per stare al centro studio“.

Gianni e Tina, divertiti dal siparietto, non hanno mancato di attaccare il partenopeo, né di deridere il suo tentativo di discolparsi rispetto alla situazione creatasi con Bernarda. “Non era lui che usava le donne?“, ha chiesto la Cipollari al collega, incapace di trattenere lo sgomento. “Sei sempre tu che usi le donne Biagio, solo che questa volta sei stato sgamato“, le ha dato man forte Gianni, convinto che Di Maro trovi solamente pretesti per attirare l’attenzione su di sé.

Adriana, stanca del comportamento del cavaliere, ha deciso di tornare al proprio posto e di non proseguire la frequentazione. A quel punto, Biagio ha comunicato il proprio intento di uscire con Luana, scesa per lui durante uno degli scorsi appuntamenti. Maria De Filippi, sconvolta dall’assurdità della situazione, non ha mancato di punzecchiare il cavaliere: “Quindi sei interessato a lei?“. Di Maro, pur con diversi tentennamenti, ha risposto in maniera affermativa.

La conduttrice, a dir poco sbigottita, si è lasciata andare ad un sorriso di scherno. Con ogni probabilità, la De Filippi sta solamente aspettando un passo falso del cavaliere per dimostrare il suo disinteresse nei confronti delle donne del parterre. La posizione di Biagio, a questo punto, è ormai più che precaria.

