Charlene di Monaco si è appellata al marito per mettere in pratica un suo desiderio e lui ha detto sì. Ora lo ha raccontato a tutti

Charlene di Monaco continua a restare lontana da Palazzo e Alberto non demorde. Quanto prima la principessa tornerà a casa da lui e dai suoi due figli, i gemelli Jacques e Gabriella che hanno compiuto 7 anni lo scorso 10 dicembre.

È inutile dire che i piccoli sentono molto la mancanza della mamma, e se avevano gioito appena lei era tornata in patria, hanno dovuto mettere subito da parte la felicità per affrontare un nuovo e difficile distacco. Ora Charlene si trova in una clinica in Svizzera, pare nei pressi di Zurigo, ma il pensiero per i suoi piccoli è sempre prioritario per lei.

Charlene di Monaco, la richiesta ed il desiderio esaudito

Proprio all’educazione dei suoi figli e all’affetto della famiglia pensa continuamente Charlene di Monaco che per cause di forza maggiore non può stare vicino ai gemelli.

E allora per colmare la sua mancanza e coccolarli con un affetto quasi materno, l’ex nuotatrice ha chiesto ad Alberto di Monaco una cosa molto particolare. Una richiesta intima che forse nessuno avrebbe immaginato ed è stato proprio il principe a raccontarlo a tutti.

“La Principessa – ha spiegato il reggente in un’intervista a Point de Vue – ha voluto che le mie sorelle subentrassero nell’educazione dei bambini in sua assenza perché da parte mia le mie responsabilità di Principe non mi permettono di essere sempre lì per loro”. Così Charlene ha scelto le sue cognate, Carolina e Stéphanie di Monaco per stare vicino ai suoi piccoli cercando di colmare l’assenza, ora troppo prolungata, della mamma.

Nonostante con loro i rapporti non siano mai stati idilliaci, Charlene ha pensato al bene dei suoi figli e li ha affidati nelle mani delle due donne che si sono sempre mostrate amorevoli nei confronti dei loro nipotini.

Una scelta desiderata e cercata, affidata ad Alberto che ha accettato di buon grado. Del resto chi meglio delle sue sorelle avrebbe potuto occuparsi dei suoi piccoli.