Iva Zanicchi rivela la storia della sua prima volta, i fan senza parole

La famosa Iva Zanicchi, ha rivelato nel corso di un’intervista come e quando è stata la sua prima volta con un uomo

Iva Zanicchi ha raccontato tutti i dettagli sulla sua prima volta. La cantante ha spiegato di aver incontrato l’amore a Sanremo nel 1967. La sua storia è romantica ma anche molto inaspettata. I fan sono rimasti alquanto sorpresi nel scoprire quando e con chi la loro beniamina ha deciso di concedersi ad un uomo.

Iva Zanicchi e il racconto della sua prima volta

La Zanicchi ha spiegato di aver incontrato l’amore per la prima volta, a Sanremo. Lei aveva 26 anni e lui era Antonio Ansoldi, figlio del suo discografico. La Zanicchi ha raccontato che le stava molto simpatico e si sono quindi frequentati per qualche tempo. Tuttavia lei ad un certo punto ha deciso di interrompere la storia, sostenendo che doveva rifletterci su. All’epoca non voleva legarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Stefano De Martino, il segreto del suo successo. Dichiarazioni al vetriolo contro l’ex di Belen Rodriguez

Tornò quindi a casa sua a Ligonchio dove viveva con i genitori. Però al suo ritorno si sentì male e scoprì così di essere incinta. Oggi Iva ha 81 anni e continua ad essere una star in televisione, tra l’Isola dei famosi dove ha fatto da opinionista e il suo ultimo show in prima serata su canale 5 per i 60 anni di carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Vite al Limite”. Il dottor Nowzaradan compie un “miracolo”. Il cambiamento stupefacente di una donna patologicamente obesa

Un anno fa la Zanicchi si è ammalata come molti di covid e non ha più ritrovato l’olfatto. Però si dice grata per essere ancora viva e di poter ancora esibirsi davanti al pubblico. Il virus si è portato via invece il fratello Antonio, un dolore straziante per la cantante. Per lei era molto importante, teneva insieme la famiglia a suo dire.

La cantante è ancora arrabbiata per le modalità in cui è avvenuto tutto, lo aveva sentito pochi giorni prima e stava bene. Poi è tornato a casa senza vita e le hanno anche proibito di dargli l’ultimo bacio per evitare il contagio. La Zanicchi ha festeggiato 60 anni di carriera da poco, e continua a combattere ogni giorno per i suoi ideali. Lei è una donna d’altri tempi, un esempio per molte donne.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE.IT