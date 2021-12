Juventus: addio clamoroso a gennaio. Il campione d’Europa vuole andarsene

Si prospetta un clamoroso addio a Gennaio alla Continassa. La Juventus sta per cedere il suo pupillo altrove: i dettagli.

Le aspettative di stagione della nuova Juventus di Max Allegri sono ben al di sotto dei pronostici di inizio stagione. I bianconeri non riescono ad ingranare la marcia in campionato, anche se in Champions League hanno conquistato gli ottavi di finale da prima del girone.

Un bel passo in avanti per la compagine della Continassa che non trova però riscontri positivi in campionato. La squadra è reduce da un momento altalenante, che dura ormai da Settembre.

Da Allegri ci si aspettava la svolta e invece la Juventus è quasi ogni giorno oggetto di critica degli addetti. A chi vanno addossate dunque le colpe? Troppo facile evidenziare le lacune maturate nella zona nevralgica del campo, dove ci si aspettava maggiore incisività e inserimento tra le linee.

E invece, proprio l’anello debole dei zebrati risulta essere proprio il centrocampo condito da giocatori non all’altezza della situazione o meglio discontinui e il più delle volte in ritardo di condizione

Calciomercato Juventus: Agnelli è pronto a cedere il suo pupillo. I dettagli della clamorosa offerta

La Juventus di Andrea Agnelli, esponente numero uno della società non ha ancora trovato la propria identità in campionato, diversamente da quanto fatto vedere in Europa.

I bianconeri sono reduci dall’ennesimo passo falso (1-1) in trasferta contro il sorprendente Venezia di Paolo Zanetti. Max Allegri sembra non saper gestire più come una volta le situazioni di vantaggio, mentre il gol subito arriva puntuale quasi in ogni partita.

Non esattamente ciò che gli addetti alla dirigenza zebrata si aspettavano, come l’ultimo scoop di calciomercato che riguarda una cessione eccellente. Il necessario bisogno di sfoltire e rifondare il centrocampo bianconero ha messo Pavel Nedved nelle condizioni di non considerare alcun calciatore della rosa ‘incedibile’.

Ecco dunque i primi corteggiamenti, stavolta direttamente dall’Inghilterra con il Leicester pronto ad aprire il portafoglio e accaparrarsi il forte trequartista della Juventus, ex Fiorentina.

Si tratta di Federico Bernadeschi, attualmente sotto contratto coi bianconeri per 4 milioni di euro a stagione. Al fresco ‘Campione d’Europa’ con la Nazionale Azzurra in partenza potrebbe seguire un’altra cessione importante, quale il francese, Adrien Rabiot, lontano parente delle prestazioni encomiabili e della personalità di una volta.

La Juventus dalla loro cessione arriverebbe a privarsi di un netto in uscita di ben 11 milioni di euro più altri 30 milioni dal loro cartellino.

Federico Bernardeschi inoltre, secondo quanto trapela dai quotidiani sportivi locali non si opporrebbe al trasferimento al Leicester. Gennaio potrebbe essere già il mese definitivo per dire addio all’ex Palermo e Fiorentina, con buona pace dei tifosi bianconeri.

