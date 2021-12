Agghiacciante scoperta sui binari della stazione: in corso le indagini della Polizia

La Polizia Ferroviaria sta indagando sulla morte di un uomo, ritrovato senza vita sui binari della stazione Nomentana di Roma questa mattina.

Un uomo è stato trovato morto questa mattina lungo i binari della stazione Nomentana di Roma. A segnalare l’accaduto il macchinista di un treno che ha fermato in tempo il convoglio ed ha chiamato le forze dell’ordine. Non è ancora chiaro come l’uomo, ancora da indentificare, possa essere morto, circostanza al vaglio della Polizia Ferroviaria che si sta occupando delle indagini. Si ipotizza possa essersi trattato di un incidente.

Forse travolto da un treno mentre provava ad attraversare i binari. Questa l’ipotesi più accreditata al vaglio degli agenti della Polizia Ferroviaria che stanno indagando sulla morte di un uomo, ritrovato stamane, martedì 14 dicembre, senza vita lungo i binari della stazione Nomentana di Roma.

A segnalare la presenza del cadavere sembra essere stato il macchinista di un convoglio che ha lanciato l’allarme. In pochi minuti, sul posto, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità, rinvenuto, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, sulle rotaie con la testa fracassata.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria della Capitale ed i colleghi della Scientifica che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Al momento, scrive Il Corriere della Sera, sarebbe esclusa la pista del suicidio, la più accreditata sarebbe quella di un tragico incidente. L’uomo probabilmente sarebbe stato investito da un treno in corsa mentre attraversava o mentre camminava sui binari. Gli agenti stanno cercando di risalire all’identità della vittima.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il traffico ferroviario sul tratto interessato è stato sospeso, circostanza che ha provocato disagi sulla circolazione.

