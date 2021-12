Samantha De Grenet sa come lasciare il segno. Milioni di follower sono in paradiso, lo scatto evoca piacevoli emozioni.

Conduttrice ed opinionista diventata famosa negli anni ’90, Samantha De Grenet ancora oggi è amata e ben voluta da tutta Italia. Ha calcato i palchi di tutto il Paese per eventi più disparati, ha partecipato a numerosi reality show che hanno mostrato a 360° il suo carattere, la sua personalità e la sua voglia di fare bene in ogni contesto.

Non solo televisione per Samantha che ha pubblicato anche due libri e creato un suo blog inerente al rapporto che si crea tra mamma e bambino. La conduttrice è nata in una famiglia aristocratica di fatti discendente del senatore del Regno D’Italia Francesco Grenet.

Prima di diventare famosa ha esordito nel mondo dello spettacolo come modella, sfoggiando un fisico a dir poco perfetto e tonico, 176 centimetri per 62 kg. Samantha si è sposata due volte, sul primo “si” ( nel 2005) non esistono informazioni, in merito al secondo (nel 2016) sappiamo che suo marito è Luca Barato, professore e ingegnere.

La conduttrice è amata anche sui social, su Instagram è seguita da 521 milioni di follower, tutti la sostengono e la supportano ogni giorno anche nelle piccole cose, lo scatto che ha pubblicato qualche ora fa ha messo k.o. tutti.

Samantha manda tutti in estasi, quello spacco è illegale

Un abito lungo, blu notte tempestato di payette e sandali color oro, così Samantha De Grenet stende tutti i suoi fan su Instagram e non solo, un particolare piccante non è sfuggito all’occhio clinico ed attento degli italiani. Il vestito si apre proprio lì, dove non batte il sole e tutti volano con la fantasia verso il paradiso.

I commenti non si contengono, i fan sembrano essere impazziti di fronte a tanta bellezza e perfezione, qualcuno maliziosamente domanda “Le mutandine le indossi?”, mentre altri più romantici si buttano sul classico ed intramontabile “Ti amo bellissima musa”.

Un tripudio di emozioni per i fan della De Grenet che l’hanno vista sempre bellissima ma così si è davvero superata.

