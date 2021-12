Star che si sono innamorate al secondo incontro, l’amore a seconda vista

Alcuni personaggi famosi che oggi sono felicemente in coppia, ci hanno messo due o tre incontri prima di innamorarsi

Ci sono coppie famose dello star system che si sono innamorati a seconda vista. Il loro amore è nato lentamente, forse dopo uno studio attento e ravvicinato. Oppure semplicemente perché non si conoscevano abbastanza bene all’inizio. È capitato a moltissime coppie famose che oggi sono felicemente sposate e con figli. Scopriamo di chi si tratta.

Coppie celebri che si sono innamorate dopo tanto tempo

Non tutti credono nell’amore a prima vista, c’è chi inizia a maturare dei sentimenti anche dopo parecchio tempo, lentamente. Molte coppie famose hanno ammesso di non aver subito il colpo di fulmine la prima volta che hanno incontrato la loro anima gemella. Un esempio sono Mila Kunis e Ashton Kutcher. I due si sono incontrati 20 anni fa sul set di “That ’70s Show”. Per l’attrice fu il primo bacio, eppure non andarono subito d’accordo.

Lei aveva solo 14 anni e dopo il bacio con Kutcher, la Kunis si sentì strana pensando che fosse illegale vista la sua età. Tuttavia oggi a distanza di molti anni i due si sono ritrovati, innamorati e sposati. E hanno anche degli splendidi figli. Un’altro esempio è Chrissy Teigen e John Legend. I due oggi sono sposati e con figli, lui le dedica canzoni d’amore impressionanti come se avesse sempre saputo che sarebbe finito con lei.

Eppure la storia è iniziata diversamente. Legend ha infatti ammesso anni fa di non aver pensato subito che lei potesse essere la donna della sua vita. Poi abbiamo Goldie Hawn e Kurt Russell, la coppia sta insieme da 30 anni anche se non sono sposati. Tuttavia inizialmente non andavano d’accordo. Al loro primo incontro lei aveva 21 anni e lui 16, lo trovava carino ma giovane.

Anche Will Smith e la moglie Jada Pinkett Smith hanno una storia bizzarra, il loro non fu proprio amore a prima vista. La Pinkett fece un’audizione per “Willy il principe di Bel-Air”, e trovò Smith immaturo e allampanato. Dopo anni si sono rincontrati e lei si è ricreduta. Un’altra coppia molto nota e amata, è quella formata da Blake Lively e Ryan Reynolds, i due si sono incontrati sul set di “Lanterna Verde” ma non si sono innamorati subito.

Hanno cominciato a piacersi un anno dopo, quando si sono trovati ad una cena a quattro con altri partner e si sono accorti che facevano fuochi d’artificio tra loro. Hanno detto persino che fu imbarazzante quella cena. Reynolds ha spiegato diverse volte che secondo lui iniziare da amici è il modo migliore di costruire una relazione. Anche Justin Timberlake e Jessica Biel hanno iniziato in maniera difficile, lui la chiamò al telefono e dovette insistere parecchio prima di ottenere un sì.