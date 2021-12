“Uomini e Donne”, volano parole forti: Maria De Filippi furibonda

Siamo agli sgoccioli del trono di Andrea Nicole a Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima puntata, è scoppiata una nuova discussione con il corteggiatore Ciprian

Andrea Nicole ha fatto uno dei troni più amati delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Durante il suo percorso ha conosciuto Ciprian, un ragazzo che ha fatto battere il suo cuore ma che l’ha anche resa molte volte arrabbiata a causa dei suoi comportamenti. E questo è accaduto proprio nell’ultima puntata che è andata in onda, dove la tronista ha rivelato di essersi scambiata alcuni messaggi con il corteggiatore nel corso della puntata che hanno scaturito la sua rabbia. Andiamo a scoprire insieme quello che è successo.

Ciprian attacca Andrea Nicole a Uomini e Donne: interviene Maria De Filippi

Andrea Nicole, infatti, nell’ultima esterna con Alessandro si è lasciata andare ad un bacio che in un primo momento non ha scaturito alcuna reazione da parte di Ciprian, fino a che nel corso della puntata non le ha mandato un messaggio in cui le ha domandato se anche fuori dal programma si comporta in questo modo dopo aver bevuto un paio di bicchieri di vino.

La tronista ha deciso di portare alla luce questo messaggio per chiedere un chiarimento, perché ha avuto l’impressione che il corteggiatore le stesse dando della poco di buono. Quando ha provato a convincersi del contrario, Maria De Filippi non ha potuto evitare di consigliarle una cosa molto importante, ovvero quella di non idealizzarlo perché magari questo era proprio quello che lui intendeva dirle.

Andrea Nicole non ha preso affatto bene questa discussione con Ciprian e, quasi sull’orlo delle lacrime, ha deciso di uscire dallo studio per andare a prendere una boccata d’aria.

