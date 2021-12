Vacanze al caldo? Le 10 mete ideali e perfette per quest’anno

A Natale sono in molti a preferire un bel viaggio esotico alla ricerca del caldo e del mare, scopriamo allora dove è meglio andare

Le località esotiche d’inverno sono davvero un sogno. Per alcuni fortunati che possono raggiungere queste mete incantevoli, ecco alcuni consigli su dove andare. Ci sono molti luoghi interessanti, ma non tutti sono adatti per il clima in alcuni periodi dell’anno. Bisogna fare una ricerca approfondita. Vi mostreremo 10 mete perfette per ogni vostra esigenza.

10 mete ideali per andare in vacanza a Natale in luoghi esotici

Cominciano dall’ultima meta consigliata, parliamo del meraviglioso e intramontabile Madagascar. Il set del cartone” Madagascar” ha fatto sognare in molti, in quel magico posto ci sono tanti animali e la natura è la protagonista. Dove ci sono paesaggi da sogno con un mare mozzafiato. Le temperature nel periodo natalizio sono tra i 25 e 30 gradi.

Le Seychelles sono delle isole sempre vicino al Madagascar e sono un vero paradiso in terra. Si possono fare tantissime attività, come il snorkeling, il surf e anche la vela. Le acqua sono azzurre cristalline e lì la temperatura in questo periodo è di 27 gradi.

All’ottavo posto abbiamo poi Miami, un classico negli Stati Uniti. Qui c’è anche molto da visitare in fatto di storia nella città, e poi c’è molto divertimento. La temperatura media in questo periodo è di 20 gradi. Cuba è indubbiamente tra le mete più ambite, le sue grandi e immense spiagge fanno da cornice ad un luogo davvero unico. Le temperature si aggirano intorno ai 25 gradi.

Al sesto posto abbiamo l’India, in particolare Goa che è una delle località turistiche indiane più famose. Sembra il set di un film da quanto è bella. Le temperatura da dicembre a gennaio sono intorno ai 26 gradi. C’è poi la Giamaica, con le sue spiagge bianche e infinite e le montagne e la natura circostante. In Inverno qui le temperature sono molto alte, parliamo di 30 gradi. Anche Rio de Janeiro è un’ottima località per una vacanza invernale.

La città è vivace e le spiagge di Copacabana sono famose in tutto il mondo. Le temperature qui si aggirano intorno ai 25 e 30 gradi. Al terzo posto c’è poi la Costa Rica, uno dei paesi con la più alta densità biologica in tutto il mondo. Le condizioni sono perfette per staccare dallo smog della città e dal freddo. Infatti le temperature qua sono di 24 gradi.

L’Indonesia poi è magnifica, ambita dai surfisti ma anche da chi ricerca pace, serenità e tanta storia. Un luogo calmo e tranquillo, specialmente Kuta, Uluwatu e Bali. Le temperature qui sono 26 e 29 gradi. Al primo posto abbiamo poi Città del Capo, in Sudafrica. Une delle città più belle del Sudafrica e del mondo intero. Anche qui fa caldo, si parla di 26 gradi. Insomma la scelta è ampia.