Vogue, buon Natale con la Christmas Special Edition: è pioggia di glitter!

Felpe e t-shirt in cotone biologico brillano di luce propria con i glitter selezionati da Vogue per una Christmas Special Edition all’insegna del glamour!

Le festività natalizie richiedono esplosioni di luce, qualcosa di gioioso, brillante, estatico. E cosa rappresenta meglio questo spirito se non le paillettes e i glitter?

Non a caso, Vogue promuove la Christmas Special Edition, cogliendo in pieno l’atmosfera delle Feste di fine anno.

Con la serie dedicata al Natale, fonde il glamour delle tendenze moda Inverno 2021 con il bisogno di allegria, fantasia, calore e spensieratezza dato dagli eventi di Dicembre. Minimal, elegante e non estrosa, la Christmas Collection è qualcosa che arricchirà i guardaroba dei nostri everyday outfit, non imponendosi ma distinguendosi discretamente.

E protagonista indiscusso dei nostri prossimi outfit è decisamente il glitter: contenuto, raffinato ed elegante, in questa serie contribuirà a rendere brillante ed originale il logo del brand.

Le felpe inaugurano la collezione, aggiudicandosi il titolo di capo signature di Vogue Collection: utilizzabili ancora, ancora e ancora, non passano di moda. Comode, fit e qualitativamente eccellenti. Lasciamoci abbagliare.

La Vogue Christmas Special Edition è un’esplosione di luce, glamour, eleganza, allegria e spirito natalizio!

I capi sono stati realizzati in Portogallo tramite una procedura equo-solidale e sostenibile che sfrutta cotone biologico certificato.

Si caratterizzano per il taglio fit e oversize per un risultato finale all’insegna del comfort, della versatilità e del gender-fluid.

La Christmas Special Edition prevede due varianti di felpe: una total black con il logo anteriore decorato da glitter effetto arcobaleno e una grigio chiaro su cui spicca il logo glitterato con un colore gradiente, e una t-shirt in cotone nero, con il ricamo glitterato in argento. E’ perfetta sotto blazer o sui jeans.

Oltre ad essere una linea facilmente indossabile, aggiunge un tocco d’eleganza e stravaganza ad outfit di ogni giorno e ai look per i nostri eventi sotto le festività natalizie. Per non parlare del fatto che sono capi perfetti per essere regalati.

Insomma, aggiornate le wishlist di Natale, perché questo acquisto non può mancare.