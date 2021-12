“Il Volo” i tre ragazzi via dall’Italia: la decisione che ha sconvolto tutti

“Il Volo” hanno preso una decisione molto importante per il proseguo della loro carriera. Scopriamo insieme qual è stata.

“Il Volo” è pronto a prendere una decisione importante che potrebbe cambiare il proseguo della loro carriera.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto sono diventati protagonisti assoluti della scena musicale italiana e non solo. Infatti la loro fama è ormai nota in tutto il mondo e il trio è prossimo a prendere una decisione molto importante.

Il Covid ha portato ad una battuta d’arresto per tutti gli artisti poiché non hanno potuto esibirsi live e soprattutto per loro, abituati ad essere in tour in giro per il mondo hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio ridimensionamento.

“E’ stato un momento sicuramente difficile per tutti, abbiamo già avuto modo di stare a contatto con il pubblico il 5 giugno all’Arena di Verona facendo un concerto tributo al grande maestro Ennio Morricone, e adesso piano piano si ricomincia. Questa è la cosa più importante…”, ha preannunciato Gianluca Ginoble.

L’importante decisione de ”Il Volo”

“Per noi sono le prove generali di quello che sarà il nostro tour mondiale del prossimo anno. È sempre importante stare a contatto con la gente che ci aspetta, e vedere la reazione del pubblico è una grande emozione”, ha proseguito il cantante abruzzese facendo riferimento a Expo 2020 Dubai in occasione dell’Italian Creativity Day.

Piero Barone ha aggiunto: “Per noi è un grande onore presenziare questo evento importantissimo”. E ha proseguito: “Quando c’è da rappresentare il nostro Paese lo facciamo con tutto il cuore. Stasera canteremo i brani che fanno parte del nostro repertorio quando facciamo i concerti in giro per il mondo, quindi non mancheranno i brani che fanno parte della nostra cultura e della tradizione italiana”.

Boschetto subito dopo ha fatto un vero e proprio elogio al suo Paese: “Ci sentiamo di rappresentare l’Italia perché siamo italiani, perché la nostra fortuna è stata il nostro patrimonio, la cultura italiana. Noi cantiamo le nostre melodie quindi siamo molto fieri e felici di essere italiani e felici di essere qui per rappresentare la nostra Italia”.

Protagonista del loro prossimo tour mondiale è Ennio Morricone: “Abbiamo dedicato il nostro nuovo album al maestro Morricone perché lo stimiamo e sappiamo quanto ha fatto per il nostro repertorio e la cultura italiana, ma soprattutto perché abbiamo avuto modo di conoscere la persona 12 anni fa durante la registrazione del nostro primo album”, ha raccontato Piero Barone. “E’ un grande privilegio poter dare voce a delle melodie che hanno fatto sognare generazioni e generazioni”, gli ha fatto eco Ginoble.

