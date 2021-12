“Non saprai resistere”, Adriana Volpe le trasparenze del vestito mandano al manicomio: passerella sublime – FOTO

Adriana Volpe rilancia le sue ambizioni di bellezza catturando le attenzioni dei riflettori in piena diretta tv: irresistibile.

Il nuovo volto di Canale 5 e del reality show più seguito del panorama televisivo nazionale, Adriana Volpe ha fatto il pieno di likes in occasione di una delle dirette più incandescenti dall’inizio dell’avventura.

Direttamente dagli studi presenziati da Alfonso Signorini, la ‘spalla’ destra del comandante si sta rivelando fondamentale per gli addetti, contro ogni pronostico. Un vero e proprio riscatto di contro ad un passato ricco di intemperie e sofferenze e a livello personale e dal punto di vista professionale, nelle vesti di conduttrice di “TV8“.

Adriana si è calata alla perfezione nella nuova realtà del Grande Fratello Vip 6, come se lei stessa, in prima persona rappresentasse una delle inquiline protagoniste all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tuttavia il ruolo di opinionista scelto per il rilancio definitivo sul piccolo schermo non è assolutamente da scartare. Ad una personalità forte e vivace, tendente a far valere le proprie idee si associa una bellezza sublime e incandescente

Adriana Volpe infiamma la diretta del GF Vip 6 con una mise provocante: i dettagli

