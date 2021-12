Alessandra Amoroso, perché è finita con l’ex Stefano Settepani? Tutta la verità

La loro relazione è stata intrisa di passione estrema ma come spesso accade per le cose belle è finita senza troppe spiegazioni ma per segreti che solo la coppia conosce nel profondo.

La cantante salentina ci tiene molto a non svelare troppo della sua vita privata, attivissima invece sui social dove racconta i suoi programmi lavorativi e i concerti che la vedono impegnata nei prossimi mesi.

I fan però ci tengono ad essere informati sul suo stato emotivo visto che l’affetto nei suoi confronti è sempre maggiore. Questi mesi infatti per Alessandra Amoroso non devono essere stati facile vista la rottura con l’ex Stefano Settepani con cui era fidanzata dal 2015.

Come mai di due si sono lasciato visto che progettavano anche di sposarsi? Facciamo chiarezza.

Alessandra Amoroso svela il motivo della rottura con Stefano: “Non provo rabbia”

Di Stefano conosciamo che è nato a Milano nel 1976 ed è un produttore esecutivo, collaboratore di molti programmi tv e dal 2001 fa parte della Fascino Group, la casa di produzione di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Ha conosciuto Alessandra Amoroso nel 2015 durante la partecipazione della giovane ad “Amici”. Il produttore ha alle spalle però anche un matrimonio finito che però gli ha dato la gioia di diventare padre di due splendide bimbe.

La loro storia d’amore è stata tenuta lontano dai riflettori quanto più possibile con solo qualche foto (loro e della casa progettata insieme) pubblicata sui social e nulla di più. Pochi mesi fa però i due hanno deciso di separarsi, ma pare che i rapporti siano rimasti ottimi.

Sul perché della fine di questo amore si è sbilanciata Alessandra, la quale intervistata da Grazia ha rivelato cosa è accaduto tra di loro:

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento”, ha rivelato. “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

L’amicizia con Stefano prosegue: “È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.

