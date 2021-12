Alessia Marcuzzi, per lei le parole che fanno più male. A parlare è un numero uno della televisione

Alessia Marcuzzi al Festival di Sanremo? È questa una delle domande più ricorrenti degli ultimi giorni che ruotano intorno alla tv e alla manifestazione canora per eccellenza che rappresenta il nostro Paese.

Il nome dell’ex presentatrice Mediaset sta circolando da un po’ come possibile presenza sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. C’è chi dice che la conduttrice che dopo 25 anni ha lasciato l’azienda della famiglia Berlusconi, potrebbe ripartire proprio da Sanremo con ben tre puntate.

Ad oggi però si tratta solo di indiscrezioni e nonostante manchino meno di due mesi, Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse, resta in silenzio. Si attende il comunicato ufficiale con grande trepidazione, per sapere chi lo affiancherà.

Fiorello ci sarà? Solo per una serata? E le prime donne di quest’anno? Insomma la fibrillazione è palpabile. E così per Alessia i rumors e la curiosità crescono ma c’è chi per lei ha lanciato una grande stoccata.

Alessia Marcuzzi, “promossa” ma con riserva: ecco perché

Alessia Marcuzzi sul palco dell’Ariston, cosa ne pensa uno dei più grandi esperti di tv come Maurizio Costanzo? Il marito di Maria De Filippi come sempre si è espresso con grande schiettezza e ha detto la sua sulla vicenda.

A chiamarlo in causa una lettrice che sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, all’interno della sua rubrica, le ha posto una domanda sul Festival di Sanremo.

“Ecco, senza nulla togliere ad Alessia Marcuzzi, a me piacerebbe vedere Virginia sul palco…” ha detto la lettrice e Costanzo non ci ha pensato due volte a dire la sua trovandosi molto d’accordo con la signora.

Il giornalista ha infatti spiegato che la Raffaele sarebbe una “valida alternativa a Fiorello” dando brio alla trasmissione. “Chissà che Amadeus e la Rai non ci facciano un pensierino…”.

Ma oltre queste considerazioni, Costanzo si è espresso anche nei confronti della Marcuzzi: “Parliamo sempre di due figure molto diverse – ha precisato l’autore tv – La prima ha il compito di far ridere ed intrattenere, mentre la seconda è una conduttrice di lungo corso che ha sempre condotto programmi di intrattenimento puro…”.

Due donne e due professioniste decisamente diverse. Entrambe “promosse” da Costanzo che però non ha nascosto, nemmeno per un attimo, la sua decisa preferenza per la Raffaele dando una fredda stroncata alla Marcuzzi, brava sì ma in certi tipi di programmi.