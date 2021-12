Alex Belli ha perso le staffe durante la diretta del GF Vip: la situazione con sua moglie sta diventando sempre più difficile e la sua reazione ha spiazzato tutti

Alex Belli è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Le ultime settimane sono state particolarmente complicate per lui, perché ha avuto dei problemi con sua moglie Delia Duran e ha cominciato a provare una forte attrazione per la sua compagna d’avventura Soleil Sorge. Dopo un periodo di allontanamento, Delia ieri è stata paparazzata mentre baciava un altro uomo. Alex l’ha presa abbastanza bene perché ha capito che si trattava di un servizio organizzato.

Alex Belli perde la testa in diretta: “Giuro che sfondo questa porta”

NO VABBÈ MA HANNO BLOCCATO LA PORTA PER NON FAR USCIRE ALEX MA DAI ERA L’UNICA OPPORTUNITÀ CHE AVEVAMO PER LIBERARCENe #GFVIP pic.twitter.com/SbePbwhvG9 — A l e 🍒 | O p p I n I s t a n 🐀 ✨ ( @ a l e _ ci a r r ox 9 8) D e c e m b e r 1 1 , 2 0. 2 1

Alex però oggi ha perso davvero le staffe, quando tutti i suoi compagni hanno ricevuto un videomessaggio di sostegno da parte dei propri familiari tranne lui. Questa volta proprio non è riuscito a digerire la cosa ed è esploso, dirigendosi a grandi falcate verso la porta rossa e provando ad uscire, tra urla e sbraiti.

Soleil ha cercato di calmarlo, ma la porta rossa è stata bloccata e dunque il programma gli ha impedito di compiere questo gesto in preda alla follia. Alex ha urlato che non gliene frega più del gioco, che vuole sistemare le cose con la sua famiglia e ritrovarsi con Delia, di cui è ancora profondamente innamorato. Alfonso, durante la puntata di ieri, gli ha promesso che cercherà di farla entrare nella casa almeno per un’ora prima di Natale, così che possano fare pace.

Alex alla fine non è più uscito perché la porta rossa è stata bloccata, ma la crisi ha spaventato molto i suoi compagni che sono rimasti fermi ad osservarlo con stupore.

