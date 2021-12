La favolosa ex tentatrice del programma televisivo ‘Temptation Island’ ha pubblicato un nuovo post, con una simpatica didascalia.

La splendida ex fidanzata del famoso Francesco Chiofalo, anche chiamato ‘Lenticchio’, ha condiviso una tripletta di foto che ti faranno sognare… Antonella sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Nelle immagini la Fiordelisi posa con indosso un outfit tutto verde: il look comprende una giacca, un paio di shorts ed una borsetta, portata a tracolla… il suo stile non teme rivali!

Ciò che attira maggiormente l’attenzione degli utenti è, senza dubbio, l’assenza di qualsiasi altro indumento, sotto la giacca aperta: gli zoom si sono sprecati!

Nella didascalia c’è scritto: “Natale si avvicina”. Subito dopo, la bella influencer ha continuato, riportando un’ironica frase: “Non voglio finire l’anno in cattivi rapporti con qualcuno, quindi chiedetemi scusa”.

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando…

Antonella Fiordelisi è un’esplosione di sensualità: rifatevi gli occhi! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

La fantastica fashion blogger salernitana ha fatto sognare il web intero con tre nuove foto, scattate a Milano: che spettacolo!

Nella prima immagine del post la strepitosa ventitreenne viene immortalata a tre quarti, con le mani strette alla giacca, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione super provocante: ammirarla mentre si morde il labbro è una gioia per gli occhi!

Il post è stato un vero e proprio successo, con migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti: mai visto nulla del genere!

Ecco alcuni esempi di messaggi, scritti dagli utenti che la seguono: “Sei una bellezza inaudita“; “Sei troppo bella con questo vestito natalizio”; “Sempre brillante: look da sogno” oppure “Ti chiedo scusa, non so che dire… Antonella sei troppo bella!”.

