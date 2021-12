Benessere e salute: 5 motivi per sorridere più spesso

Sorridere fa bene: lo dice la scienza. Molto più di un farmaco naturale, il sorriso è l’alleato numero uno per il nostro benessere. Ecco 5 motivi per sorridere di più.

Elimina lo stress, abbassa la pressione sanguigna, rafforza il sistema immunitario; nemico numero uno della sofferenza e del dolore, il sorriso è il principale alleato per il nostro benessere psico-fisico. Molto più di un farmaco miracoloso, e soprattutto naturale, il sorriso apporta notevoli benefici al nostro organismo. I suoi poteri magici sono smisurati. Scopriamo 5 sue proprietà vitali per mente e corpo: 5 motivi in più per farci una risata più spesso e volentieri.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere e salute: 6 alimenti della felicità contro ansia e stress

Benessere e salute: 5 motivi per sorridere di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrian Baias (@adrianbaias)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere e salute: 5 alimenti da consumare in caso di raffreddore

allevia lo stress: l’obiettivo principale del sorriso. Mentre sorridiamo il nostro corpo produce endorfine, ormoni che tengono lontano ansie e stress. Inoltre, ridere consente di rilassare i muscoli e ossigenare il cervello: ci sentiremo subito meglio.

l’obiettivo principale del sorriso. Mentre sorridiamo il nostro corpo produce endorfine, ormoni che tengono lontano ansie e stress. Inoltre, ridere consente di rilassare i muscoli e ossigenare il cervello: ci sentiremo subito meglio. riduce la pressione sanguigna: favorendo la circolazione sanguigna e l’ossigenazione al cuore, la risata riduce sensibilmente il rischio di coaguli e abbassa la pressione dopo pochi minuti. Per chi soffre di pressione alta è consigliato un sorriso in più ogni giorno.

favorendo la circolazione sanguigna e l’ossigenazione al cuore, la risata riduce sensibilmente il rischio di coaguli e abbassa la pressione dopo pochi minuti. Per chi soffre di pressione alta è consigliato un sorriso in più ogni giorno. rafforza il sistema immunitario: un altro magico potere della risata: l’incremento degli anticorpi nel nostro organismo, soprattutto nel naso e nelle vie respiratorie. Il rafforzamento del sistema immunitario permette di prevenire cancro, malattie cardiovascolari ed emicranie. Tanto sport e una dieta equilibrata contribuiranno a migliorare il tuo stile di vita.

un altro magico potere della risata: l’incremento degli anticorpi nel nostro organismo, soprattutto nel naso e nelle vie respiratorie. Il rafforzamento del sistema immunitario permette di prevenire cancro, malattie cardiovascolari ed emicranie. Tanto sport e una dieta equilibrata contribuiranno a migliorare il tuo stile di vita. addio dolore: più sorrisi, più endorfine: di conseguenza, addio dolore, depressione e insonnia! I regolari interventi dei clown negli ospedali ne sono la prova: l’ umorismo aiuta a ridurre considerevolmente la sensazione del dolore e ad aumentare la soglia della sofferenza.

aumenta l’autostima: di primo acchito potrebbe strano, ma la risata aiuta anche ad avere piena fiducia in se stessi. Ridere è essere positivi, affrontare la vita senza ansie e stress. Rilassarsi e ridere col proprio gruppo di amici incrementa i legami interpersonali e quelli più intimi: tradotto, più autostima e giudizi positivi verso se stessi. Gli esperti ricordano che l’autoironia è l’attitudine migliore per superare e correggere i nostri errori.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE