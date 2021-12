Benessere a tavola: 6 trucchi da seguire per una dieta sana ed equilibrata

Non proibire nulla, ma non abusare di tutto: questa è la regola essenziale di una dieta sana ed equilibrata: 6 rimedi a tavola.

Dieta sana ed equilibrata? Non è un sogno. Accanto allo sport e a uno stile di vita dinamico, è possibile mantenersi in salute seguendo dei piccoli trucchetti a tavola. Sei curioso di scoprirli? Analizziamo insieme 6 regole da seguire per un’alimentazione corretta, tutta a favore del nostro benessere psico-fisico.

NON PERDERTI ANCHE >>> Perché mangiare più cioccolato fa bene alla salute? La risposta ti stupirà

Dieta sana ed equilibrata: ecco 6 trucchi da seguire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @realprimalhealth

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Perché mangiare più cioccolato fa bene alla salute? La risposta ti stupirà

consuma tanta frutta e verdura: lo sappiamo sin da piccini, frutta e verdura sono vitali per il corretto funzionamento dell’organismo. Ricche fonti di minerali, vitamine, antiossidanti o fibre, frutta e verdura non possono mai mancare durante i nostri pasti giornalieri. Attenzione: da soli non sono sufficienti a soddisfare il nostro fabbisogno nutrizionale giornaliero. Una dieta varia e colorata è la soluzione migliore.

lo sappiamo sin da piccini, frutta e verdura sono vitali per il corretto funzionamento dell’organismo. Ricche fonti di minerali, vitamine, antiossidanti o fibre, frutta e verdura non possono mai mancare durante i nostri pasti giornalieri. Attenzione: da soli non sono sufficienti a soddisfare il nostro fabbisogno nutrizionale giornaliero. Una dieta varia e colorata è la soluzione migliore. non eliminare gli alimenti amidacei: altra regola d’oro: non eliminare completamente gli alimenti amidacei. Contro la credenza popolare, riso, semola, grano, pasta; ma anche lenticchie, ceci e altre patate, sono parte integrante di una dieta equilibrata. Forniscono proteine ​​vegetali e carboidrati complessi essenziali per cervello e muscoli.

altra regola d’oro: non eliminare completamente gli alimenti amidacei. Contro la credenza popolare, riso, semola, grano, pasta; ma anche lenticchie, ceci e altre patate, sono parte integrante di una dieta equilibrata. Forniscono proteine ​​vegetali e carboidrati complessi essenziali per cervello e muscoli. mangia abbastanza latticini: non dimenticare il calcio, un prezioso alleato a qualsiasi età. Tutti i prodotti caseari, come latte, yogurt, formaggi sono ottimi alleati per la nostra salute. Il calcio favorisce la contrazione muscolare, coagulazione del sangue; inoltre rafforza ossa e denti.

non dimenticare il calcio, un prezioso alleato a qualsiasi età. Tutti i prodotti caseari, come latte, yogurt, formaggi sono ottimi alleati per la nostra salute. Il calcio favorisce la contrazione muscolare, coagulazione del sangue; inoltre rafforza ossa e denti. scegli i grassi giusti: limita gli acidi grassi saturi, il cosiddetto grasso “cattivo“, afavore dei grassi insaturi, detti anche grassi buoni (omega 3 e 6): i principali alleati del corpo umano. Li puoi trovare in oli vegetali o semi oleosi (mandorle, noci, nocciole, ecc.), ma anche negli avocado e, ovviamente, in tutti i pesci “grassi”, come salmone, sgombro, sardine, o addirittura aringhe.

limita gli acidi grassi saturi, il cosiddetto grasso “cattivo“, afavore dei grassi insaturi, detti anche grassi buoni (omega 3 e 6): i principali alleati del corpo umano. Li puoi trovare in oli vegetali o semi oleosi (mandorle, noci, nocciole, ecc.), ma anche negli avocado e, ovviamente, in tutti i pesci “grassi”, come salmone, sgombro, sardine, o addirittura aringhe. consuma carne di alta qualità: ricca fonte di proteine, la carne è tra i primi elementi per una dieta equilibrata. Tuttavia non deve essere l’elemento predominante del piatto. Per una dieta sana, assicurati di scegliere i pezzi di carne più magri, indipendentemente dal tipo di carne.

limita i cibi con tanti zuccheri: lo sappiamo da sempre, nell’etichetta degli alimenti più golosi si cela spesso una quantità spropositata zuccheri. Per questo motivo è sempre bene saper leggere le etichette alimentari e limitare il consumo di alimenti zuccherini. Inutile negarlo, è sotto gli occhi di tutti: lo zucchero fa malissimo alla salute. Ecco perché dobbiamo limitare le bevande zuccherate come bibite gassate e prodotti alimentari chimicamente alterati. Attenzione, limitare non significa bandire totalmente: ogni tanto gustatevi appieno un pasticcino o un gelato senza sensi di colpa. L’OMS raccomanda un consumo giornaliero massimo di 50 grammi di zucchero.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE