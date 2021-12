L’ultimo outfit di Chiara Ferragni ha lasciato i suoi followers senza parole: l’influencer gioca con il fuoco ed esagera sempre!

Chiara Ferragni vive la vita che tutti vorrebbero, circondata da amore, amici e soldi. L’influencer ha presentato poco fa la sua nuova serie tv, “The Ferragnez”, dedicata alla vita costruita insieme al marito Fedez e disponibile su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. Nonostante le cose le stiano andando evidentemente molto bene, e molto meglio che alla maggior parte dei suoi connazionali, c’è ancora chi trova il tempo per criticare lei e le sue decisioni.

Pioggia di critiche su Chiara Ferragni, l’influencer gioca con il fuoco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Alex Belli e Delia Duran, lite furiosa in treno: lei lancia la fede davanti a tutti FOTO

Una delle ultime foto pubblicate da Chiara su Instagram ha riscosso un successo inaspettato. Si tratta di un selfie allo specchio, dove l’influencer appare vestita solo di un lungo body di pizzo nero. Sebbene la Ferragni sia sempre bellissima, l’outfit ha lasciato followers e haters senza parole: ma per quale occasione è possibile indossare una cosa del genere? Lei lo ha abbinato ad un paio di stivali altissimi e un blazer di pelle, ma il body di pizzo non è sicuramente un capo che si può indossare per il cenone di Natale.

Chiara si aspettava i commenti increduli dei followers, e di fatti ha accompagnato il post con un messaggio ironico: “Ready for your judgement”, pronta per il vostro giudizio, ha scritto. Il profilo ufficiale di Amazon Prime Video ha commentato la foto dell’influencer con altrettanta ironia: “The judgement is that in these you are making us sweat… and it’s literally winter”, il giudizio sta nel fatto che con queste foto ci stai facendo sudare nonostante sia inverno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Stavolta è quello giusto” Jasmine Carrisi, le FOTO addolciscono il social: sorpresa in arrivo

Insomma, l’outfit di Chiara è sicuramente molto particolare e poco adatto alla vita quotidiana delle ragazze che la seguono. A lei, però, tutto sta d’incanto e l’influencer ha dimostrato di non tenere minimamente in considerazione i commenti cattivi che ancora provano ad affossarla.

APRI IL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE!