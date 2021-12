“Sei una Dea”. Giulia Stabile, il VIDEO a letto spiazza tutti: sempre più bella

Giulia Stabile sempre più bella: dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è sbocciata come un fiore e ha acquisito molta sicurezza

Giulia Stabile è una delle ballerine più amate che siano mai passate nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Era a malapena una ragazzina quando ha conquistato il pubblico con la sua continua allegria, con la sua spensieratezza da adolescente, ma soprattutto da quando ha conquistato gli insegnanti di ballo con il suo talento nella danza. Infatti è stato inevitabile per loro dare a Giulia la vittoria e per Maria poi assumerla come ballerina professionista all’interno della scuola che l’ha vista esordire un anno fa.

Giulia Stabile, l’autostima sale a mille: è sempre più bella

