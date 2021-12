Delirio “Gratta e Vinci”, acquista centinaia di tagliandi e trova una sorpresa che gli ha stravolto la vita

Una storia che ha dell’incredibile quella di cui si è reso protagonista un giocatore che è stato vittima di conseguenze inaspettate.

Oggi vi raccontiamo una storia accaduta nell’autunno del 2021 e che ha davvero dell’impensabile.

Un uomo ha deciso di tentare la fortuna ma quest’ultima gli ha giocato un brutto scherzo.

Il suo tentativo è stato del tutto disastroso e, in seguito a questo, ha subito delle conseguenze inaspettate che lo hanno condotto fino in tribunale.

Proprio così! Il passo da una ricevitoria a un palazzo di giustizia è stato veramente breve per il malcapitato che si è ritrovato vittima di un vero e proprio caso finito al centro dell’attenzione mediatica.

Ma scopriamo nella seconda parte del nostro articolo cosa è successo al giocatore in questione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Regali di Natale: 5 siti di shopping online per acquistare brand di lusso a bassissimo prezzo

La vicenda relativa a un ”Miliardario”

L’uomo ha deciso di recarsi in tabaccheria per acquistare non uno ma ben 400 ”Gratta e Vinci” in un’unica soluzione.

Il giocatore ha pensato bene che in questo modo potesse raggirare la fortuna aumentando le possibilità di vittoria. L’investimento è stato di circa 2.500 euro per 400 biglietti di ”Miliardario’‘ ma è stata la scoperta successiva ad essere sorprendente e del tutto inaspettata.

Su ciascuno dei ”Gratta e vinci” non era presente il valore in percentuale dell’ipotetica vincita e dunque il giocatore ha deciso di affidarsi alla giustizia e al decreto-legge 2012 indetto dal Ministro della Salute, Renato Balduzzi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Incantevole Jennifer Lawrence incinta sul red carpet con Leonardo DiCaprio, ma chi ha vestito la co-protagonista di Don’t look up?

Tuttavia, non c’è stato nulla da fare per l’uomo che oltre ad aver perso i soldi investiti per i ”Gratta e vinci” e aver fatto questa deludente scoperta è stato anche vittima di una salata multa richiesta allo Stato niente meno che dal botteghino dove l’uomo aveva tentato la sorte, per i danni procurati. Un caso che ha lasciato proprio tutti a bocca aperta!

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO