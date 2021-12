Elettra Lamborghini devastante sui social network: la nota ereditiera ha pubblicato uno scatto da crepacuore.

Elettra Lamborghini, fin dai suoi esordi in televisione, conquistò le simpatie del pubblico con i suoi modi di fare e con il suo carattere estroverso. La nota ereditiera si è poi distinta negli anni come cantante, regalando alla platea singoli che sono diventati dei veri e propri tormentoni. Nella sua splendida carriera, la classe 1994 vanta anche una partecipazione al ‘Festival di Sanremo’.

Lo scorso 3 dicembre, la nativa di Bologna ha rilasciato il suo ultimo lavoro (una canzone natalizia) dal titolo ‘A mezzanotte’. Elettra, sui social network, sta dando il meglio di sé condividendo scatti e contenuti al limite della censura. Questa sera, la regina del twerking ha postato uno scatto in cui è in una posizione da bollino rosso.

Elettra Lamborghini, posizione da bollino rosso: didietro monumentale

Elettra, in questo periodo natalizio, sta regalando delle vere e proprie perle sul web. Da qualche settimana girano in rete le sue foto in cui ha indossato un costume sexy di Babbo Natale, mettendo le sue forme totalmente in vista. Questa sera, la ragazza ha condiviso uno scatto in cui è in una posizione che lascia tutti senza parole. La posa mette ancora più in risalto il suo didietro monumentale.

Non a caso, l’ereditiera è conosciuta anche come ‘Regina del Twerking’: difficile trovare al mondo un fondoschiena perfetto come il suo. Il vestito stretto mette in risalto anche il suo lato A imperioso. Da segnalare anche la bellezza del suo splendido viso e la luminosità dei suoi coloratissimi occhi.

Elettra fa un grandissimo annuncio in didascalia. “Sono così contenta di annunciarvi la mia collab con Carpisa. Idee regalo per Natale?! Sai dove trovarlaaa!! Vi piaccionoooo?!”, ha scritto.

