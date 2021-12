Elisabetta Gregoraci spiazza tutti con una decisione sorprendente

Elisabetta Gregoraci ancora una volta riesce a spiazzare tutti i suoi fan con una scelta sentimentale davvero inaspettata

“Certi amori non finiscono” cantava una famosa canzone di Antonello Venditti e sembra essere proprio questo il caso di Elisabetta Gregoraci.

La bella showgirl di Soverato dopo la separazione da Flavio Briatore pare proprio che si sia dedicata anima e corpo soltanto alla sua carriera e a Nathan Falco. I giornali di gossip non hanno infatti raccontato di relazioni particolarmente intense che avrebbero coinvolto Elisabetta.

Negli ultimi tempi però si vocifera sul fatto che nel cuore della conduttrice si sia accesa una nuova fiamma.

La decisione a sorpresa di Elisabetta Gregoraci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Nonostante siano passati diversi anni da quando la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembra che sotto la cenere sia ancora viva una fiamma. Negli ultimi tempi infatti la showgirl sembra sempre più vicina al suo ex compagno.

Secondo alcune indiscrezioni a spingere i due verso un riappacificamento sarebbe anche il figlio Nathan Falco. In più di un’occasione infatti la coppia non ha esitato a mostrarsi sui social come una famiglia felice in diverse occasioni.

La possibilità che fra i due possa tornare a scoccare una scintilla è ritenuta molto probabile se si vuole tener conto che Briatore, dopo la separazione da Elisabetta, non ha più avuto relazioni importanti.

Il proprietario del Billioner, fatta eccezione per un breve flirt con Benedetta di ben 49 anni più giovane di lui, non si è mai fatto vedere in compagnia di nuove fidanzate.

Allo stesso modo Elisabetta non ha mai vissuto storie importanti ma anzi si è sempre proclamata felicemente single e assolutamente concentrata sulla sua carriera e sul figlio.

A distanza di 5 anni dalla rottura della coppia quindi potrebbero esserci tutti i presupposti affinché una delle relazioni più gossippate degli ultimi anni possa tornare a riempire le pagine dei settimanali rosa.

In fondo sono in tanti gli ammiratori sia della Gregoraci che di Briatore che sognerebbero di vedere di nuovo la coppia felice insieme a godersi il loro bambino.