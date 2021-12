Giulia De Lellis, spuntano i nomi del tradimento di Andrea Damante

Dopo anni il web torna a parlare dei tradimenti subiti da Giulia De Lellis, spuntano alcuni nomi rimasti nascosti fino ad oggi

Il tradimento di Andrea Damante nei confronti di Giulia De Lellis non è di certo una novità, l’influencer ha pubblicato anche un libro al riguardo, intitolato Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza.

Ciò che è rimasto nascosto fino ad oggi è il fatto che l’ex tronista di “Uomini e donne” sia uscito con alcune amiche della sua ex fidanzata. E’ stata la De Lellis a rivelare i nomi.

Le corna di Andrea Damante, con chi ha tradito Giulia De Lellis?

Oggi sia Giulia De Lellis che Andrea Damante sono felicemente fidanzati con altre persone e sembrano aver trovato il vero amore, ma nessuno potrà dimenticare quanto l’influencer romana abbia sofferto per l’ex.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Caterina Balivo si confida con i fan: “L’ho fatto a settembre…”. La notizia è sconvolgente! – FOTO

Ed è proprio lei che ha voluto rivelare alcuni dettagli riguardo al tradimento da parte di Andrea Damante, senza nascondere più niente. Così qualche tempo fa sui social ha spiegato: “Non mi piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io ho subìto sulla mia pelle. E soprattutto con un amico, IO non lo farei neanche al mio peggior nemico. – ha affermato – Io mentre sono fidanzata, con un amico assolutamente no, io no, ma magari c’è chi lo fa non io… E ci sono alcune delle mie ex amiche che possono confermare questa cosa!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“La verità?” Elisa Isoardi seducente lo fa in diretta: ciò che mostra in FOTO non si può spiegare

A quanto pare, sono tre le ragazze che sono andate a letto con il dj: due famose e una no. Sonia Lorenzini e Martina Luchena, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne e un’altra di cui non conosciamo il nome ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe un’amica storica della De Lellis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

I tradimenti per Giulia De Lellis sembrano solo un brutto ricordo, oggi ha Carlo accanto a lei che la ama e con il qualche condivide tutto: dalla sfera professionale a quella privata, senza filtri e con tanta fiducia.

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE