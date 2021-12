“Sei come una foto dall’autovelox, fai paura“. Giulia Provvedi con il body stende tutti – FOTO piccante

Le Donatella. Giulia Provvedi appare da sola, senza la compagnia della gemella Silvia, per portare avanti ancora una volta un argomento attuale e scottante che sta a cuore a entrambe

Le Donatella sono un gruppo musicale formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, emerso grazie al talent show “X Factor” in cui parteciparono nel 2012 (sesta edizione).

Il nome così particolare al duo venne dato dalla cantante Arisa in onore di Donatella Rettore, performer storica di cui le sorelle sono grandi ammiratrici. Le giovani, originarie di Modena e nate nel 1993, sono diventare note come personaggi televisivi grazie alla loro successiva partecipazione a “L’isola dei famosi”, aggiudicandosi addirittura la vittoria del contest di sopravvivenza nel 2015.

Le Donatella. Giulia Provvedi in intimo è uno spettacolo di sensualità: ha un messaggio importante per i fan

Musica, televisione, web e adesso anche novelle imprenditrici. Le gemelle Provvedi hanno un seguito enorme su Instagram dove contano attualmente 1,4 milioni di follower.

Sono gettonatissime come influencer e utilizzano la loro popolarità per lanciare messaggi precisi e mirati su un argomento delicato e attuale che per loro è molto importante: quello della body positivity.

Loro stesse non nascondono cellulite, brufoletti e rotolini, piuttosto esaltano queste caratteristiche, normalizzandole e dimostrando quanto fascino, simpatia e bellezza siano slegate da ciò che viene definito stupidamente un difetto.

Hanno creato di recente una loro beauty-box in collaborazione con BioHempathy, azienda che produce prodotti di skincare a base di olio di canapa.

L’ultimo post in ordine di tempo vede Giulia Provvedi in solitaria, senza la sorella Silvia. In uno scatto è in intimo con un body color carne. La posa esalta la sua fisicità prorompente: caschetto biondo, lingua di fuori e un’espressione birichina che ispira subito divertimento.

Nella seconda immagine, invece, è colta in un momento scomposto, con indosso i mutandoni della nonna alla Bridget Jones. “Aspettativa vs realtà” – scrive in didascalia, sottolineando ancora una volta le menzogne che i social media ci propongono e gli artifici a cui non dovremmo credere.

“Sei come una foto dall’autovelox, fai paura” – scrive di lei un fan tra i commenti. Fanno eco molti altri: “Io sono pazzo di te, mi piaci un casino. Mi metto in fila per fidanzarmi con te”, “Sei troppo forte”, “Simpatica e bellissima”.

