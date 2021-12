“Stavolta è quello giusto” Jasmine Carrisi, le FOTO addolciscono il social: sorpresa in arrivo

Jasmine Carrisi, la figlia d’arte in una sequenza di foto che lasciano senza parole. I fans sono in forte trepidazione.

Jasmine Carrisi, un periodo molto particolare e pieno di soddisfazioni per la figlia del celebre Al Bano. La giovane infatti ha intrapreso un percorso musicale, sulle orme del padre ma proponendo un genere completamente diverso, più fresco e giovanile. L’ultima sua hit s’intitola Fragola ed ha raccolto le simpatie del suo pubblico.

Sotto i post infatti si leggono molti commenti di utenti che si complimentano per il sound e per le parole che compongono il brano. Continuando così, Jasmine avrà sicuramente un posto consolidato nel panorama musicale italiano. Il suo ultimo post ha fatto furore, scopriamo perché.

Jasmine Carrisi, la foto sorprende il web: bellissima e graffiante

Jasmine si diverte sui social, i selfie sono la sua passione al pari di ogni sua coetanea. Una sequenza di scatti che immortalano lo stesso momento ma assumendo pose diverse. Adottando uno stile casual che le sta particolarmente bene: denim e felpona nera con tanto di aperture sull’addome e lungo la spalla.

Leggendo i commenti del followers sembrerebbe proprio che la loro beniamina abbia voluto proporre il suo nuovo look, capelli lunghissimi e di colore più tenue, accantonando al momento quel biondo che la caratterizzava. I fans apprezzano, anche se già aveva dedicato qualche altro selfie a questa novità.

“Stavolta è quello giusto” scrive una fan, non si riferisce ad un amore quanto piuttosto a questo nuovo colore. Purtroppo non mancano i soliti attacchi ormai scontati e per nulla originali, ma i sostenitori vanno per la maggiore e questo è sicuramente un aspetto di cui Jasmine non può che essere orgogliosa.

Ricchissima la sezione storie del profilo di Jasmine; il lancio della nuova hit e momenti di studio con tanto di pc e libro al seguito e poi una foto a figura intera che la immortala in tutta la sua bellezza. Non si fa mancare proprio nulla.

