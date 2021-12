Investito da un treno in corsa: morto ragazzo di soli 17 anni

Un ragazzo di soli 17 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un treno sulla tratta Roma-Napoli tra Formia e Itri, in provincia di Latina.

Aveva solo 17 anni e ancora tanti sogni da realizzare il giovane morto nel pomeriggio di ieri lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli. Il ragazzo è stato travolto da un treno sui binari nel tratto compreso tra Formia e Itri, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per cercare di capire quanto accaduto.

Latina, dramma sulla tratta Roma-Napoli: ragazzo travolto e ucciso da un treno

Investito da un treno in corsa lungo i binari. È morto così un ragazzo di soli 17 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, nel pomeriggio di ieri, martedì 14 dicembre, sulla linea ferroviaria Roma-Napoli nel tratto compreso tra Formia e Itri, entrambi comuni in provincia di Latina.

Secondo le prime informazioni, come riportano varie fonti locali, tra cui la redazione de Il Corriere della Città, pare che il 17enne stesse camminando vicino alle rotaie quando è stato travolto dal convoglio in corsa. All’arrivo sul posto dei soccorsi del 118, per il minore non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presso il luogo della tragedia, nella località conosciuta come ‘I Venticinque Ponti’, sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato le indagini per determinare la dinamica dell’investimento. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario da parte del giovane.

Per consentire i rilievi e tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, il traffico ferroviario sulla tratta tra la Capitale e Napoli è stato temporaneamente sospeso, circostanza che ha provocato significativi ritardi e cancellazioni di alcuni treni.

Quella verificatasi nel pomeriggio è la seconda tragedia sui binari nel Lazio in poche ore. All’alba di ieri, un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato ritrovato morto nei pressi della stazione Nomentana di Roma. Anche in questo caso, la Polizia sta cercando di capire se si è trattato di un incidente o di un suicidio.

