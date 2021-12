“Madre Natura”. Dayane Mello in lingerie: le FOTO sono da censura

Dayane Mello continua a lasciare senza fiato i suoi quasi due milioni di followers: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes

Dayane Mello è tornata a casa dopo la sua esperienza turbolenta a La Fazenda, il reality brasiliano dove ne ha passate davvero tante. Non è stato un anno fortunato con i programmi televisivi per la modella, infatti mentre faceva il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip ha vissuto un terribile lutto: suo fratello ha perso la vita in un incidente stradale. Invece, mentre partecipava al reality brasiliano, ha subito delle molestie sessuali da parte di un suo compagno d’avventura. Ora che è a casa, è sicuramente più al sicuro.

Dayane Mello in lingerie toglie il fiato: record di likes

