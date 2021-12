Micaela Ramazzotti delizia i fan con uno scatto irresistibile prima del ritorno al cinema. La sensualità dell’attrice in animalier: il suo fascino seduce il web

Con 22 anni di attività, 1 David di Donatello, 2 Ciak d’oro e 4 Nastri d’argento, Micaela Ramazzotti si attesta tra le attrici italiane più apprezzate della sua epoca. Esordisce al cinema nel ’99, anno in cui vanta la sua partecipazione a ben tre pellicole, ma è nel 2000 che si delinea la svolta.

Il ruolo decisivo è in “Zora la vampira” dei Manetti Bros, che le permette di affermarsi nel grande pubblico, che da quel momento potrà ammirarla in numerose pellicole di successo. “La prima cosa bella”, “Posti in piedi in Paradiso”, “La pazza gioia”, “Il nome del figlio”, sono solo alcune di queste, dove non mancano le collaborazioni con il marito Paolo Virzì, conosciuto sul set di “Tutta la vita davanti“.

Ed è proprio nell’occasione della Festa più attesa ed amata dell’anno che Micaela Ramazzotti torna sul grande schermo. Il 25 dicembre è la data del debutto di “7 donne e un mistero“, che vede l’attrice in compagnia di autorevoli nomi del cinema, per la realizzazione di un thriller imperdibile.

Micaela Ramazzotti: “7 donne e un mistero”

La bellezza di Micaela Ramazzotti, sempre più strabiliante ad ogni anno che passa, lascia i fan senza respiro in occasione della promozione del suo prossimo film, in sala dal 25 dicembre. L’ultimo post dell’attrice ricorda l’avvicinarsi dell’attesa data, accostando il titolo della pellicola alla sua immagine mozzafiato.

Il tubino animalier aderente con scollatura importante è un’esplosione di sensualità che investe il social, abbinato alla sobria giacca nera che conferisce una sfumatura di indiscutibile eleganza. Il suo sorriso non ha bisogno di molte spiegazioni per convincere il pubblico a concedersi l’opportunità di ammirare l’intensità del suo fascino nel film “7 donne e un mistero“, per la regia di Alessandro Genovesi.

Il cast interamente al femminile comprende autorevoli nomi del cinema: Margherita Buy, Sabrina Impacciatore, Luisa Ranieri, Diana Del Bufalo, Ornella Vanoni e Benedetta Porcaroli, rivelandosi un’appuntamento indeclinabile.

