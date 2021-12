Una professoressa di 41 anni è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente frontale avvenuto nella galleria di Santa Maria di Pozzano (Napoli).

Un tragico incidente stradale è costato la vita ad una donna. È accaduto nel pomeriggio di ieri all’interno della galleria di Santa Maria di Pozzano, lungo la statale 145/Var tra Vico Equense e Castellammare di Stabia (Napoli). La vittima, una professoressa di 41 anni, stava rientrando a casa alla guida della sua auto che si è scontrata con un autobus di turisti. Un impatto fatale per la 41enne deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi. Nello scontro feriti alcuni passeggeri del pullman.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 dicembre, una donna è morta in un incidente verificatosi sulla strada statale 145/Var all’interno della galleria di Santa Maria di Pozzano che collega Vico Equense e Castellammare di Stabia, comuni in provincia di Napoli.

A perdere la vita Simona Lamberti, docente 41enne di Cava dei Tirreni che insegnava presso l’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la redazione di Salerno Today, la 41enne stava rincasando dopo una giornata di lavoro alla guida della sua auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un autobus di turisti.

Sul luogo del tragico incidente sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare la morte della docente: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Alcuni dei turisti a bordo dell’autobus sono rimasti feriti e, riporta Salerno Today, trasportati in ospedale.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Stradale che ha provveduto ai rilievi di legge per risalire alla dinamica e alle cause dell’incidente.

La morte della docente, che lascia il marito e due figlie piccole, ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Cava dei Tirreni.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore, tra cui quello dell’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano, dove insegnava. “Affranti e ancora increduli – si legge nel post- piangiamo una docente speciale, molto amata da tutti, un’insegnante che viveva la sua professione con grande serietà e passione, donando ogni giorno il suo dolce sorriso ai nostri alunni”.

