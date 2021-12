“Il panorama è mozzafiato”, Elisa De Panicis fa venire le vertigini e non solo per l’altezza – VIDEO

Ci sono vedute che lasciano il segno e quella offerta ai social da Elisa De Panicis è destinata a restare impressa nella mente di tanti

Elisa De Panicis con il suo ultimo post pubblicato su Instagram ha evidentemente deciso di far girare la testa al suo quasi milione di follower.

In realtà non è certo una novità per la bella modella di Desio che, molto attiva sui social, sa bene come tener legati a doppio filo i suoi tanti ammiratori.

Una bellezza nostrana che ormai ha varcato i confini nazionali grazie alla sua partecipazione a “Supervivientes“, l’equivalente spagnolo della nostra “Isola dei Famosi”. Il mondo dei reality del resto sembra quasi essere il suo habitat naturale.

Nel corso della sua carriera infatti oltre al programma spagnolo ha fatto parte delle corteggiatrici di “Uomini e Donne” e della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Proprio nel corso di questa partecipazione Elisa ha dovuto vivere la difficile esperienza degli attacchi di Salvo Veneziano poi espulso per questo motivo.

Elisa De Panicis mostra un panorama da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Sensazionali…” Chiara Francini è bellezza estasiante, mostra tutto di sé nel locale notturno – FOTO

L’influencer in questo periodo si trova nell’incantevole location di Dubai che con il suo skyline inconfondibile è spesso protagonista dei suoi post Instagram.

Nell’ultimo però Elisa è riuscita a deviare completamente l’attenzione dei fan dalla città degli Emirati Arabi per concentrarla su ben altre visioni. La modella infatti ha pubblicato un breve video in cui è ben altro il panorama da ammirare.

Elisa si è lasciata riprendere mentre si trova a bordo di una piscina che si trova al 50esimo piano di un grattacielo. Ai suoi piedi Dubai si mostra in tutta la sua bellezza anche se è inevitabilmente oscurata dal fisico della modella.

Con addosso solo un bikini leopardato bianco e nero Elisa offre maliziosamente all’obiettivo il suo lato B concedendo ai tantissimi ammiratori un’immagine decisamente indimenticabile. Non a caso in uno dei tanti commenti ricevuti un fan ha voluto proprio sottolineare quanto il panorama sia mozzafiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Baciata dal sole”, Sara Croce capolavoro di sensualità inchioda i fan al muro: effetto acqua e sapone – FOTO

Difficile credere che l’estasiato follower si riferisse soltanto alla città in queste brevi immagini deve limitarsi a fare da sfondo ad una bellezza di sicuro più accattivante.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 14 DICEMBRE 2021