L’ex gieffina su social ha raccontato un episodio che l’ha coinvolta alcuni giorni fa a Milano durante la ricerca del parcheggio. Da non crederci.

Sempre attivissima nella sua pagina Instagram dove racconta ogni singolo momento della sua vita, Rosalinda Cannavò dopo l’esperienza al “GF Vip” è una della giovane influencer più seguite e la sua community Instagram sempre più numerosa (623mila follower ma in crescita costante).

Rosalinda non ha omesso ai fan neppure una spiacevole disavventura che le è accaduta qualche giorno fa a Milano mentre era alla ricerca di un parcheggio momentaneo per vedere una casa nuova nella Capitale.

Le sue parole hanno veramente spaventato moltissime persone per la gravita di quanto accaduto e il rischio vero per la sua vita che è stata seriamente messa in pericolo.

Rosalinda Cannavò ha rischiato la vita, le sue parole sono disarmanti

Come anticipato, pochi giorni fa la ex gieffina si trovava a Milano per andare a vedere al volo una nuova casa dove trasferirsi. Dopo numerose manovre per cercare parcheggio ha deciso di mettere l’auto all’interno di una pompa di benzina dove si trovavano già altre vetture.

Il titolare della benzina quando è scesa non le ha detto nulla in quanto era accompagnata dall’agente immobiliare che stava con lei, risalita però in auto pochi minuti dopo si è vista avvicinare dall’uomo che teneva tra le mani un utensile pesante.

Questi le ha intimato che il parcheggio era riservato ai clienti della pompa di benzina, Rosalinda spaventata ha solo risposto che poteva chiamare il carro attrezzi se non voleva seccature con le auto parcheggiate abusivamente lì.

Una volta salita in macchina è sfrecciata via per evitare l’uomo ma si è accorta subito che qualcosa non andava nel parabrezza: pensava fosse della brina bianca ed ha subito azionato l’acqua per pulire:

“Sono andata per mettermi sulla strada per andare via e vedo tutto il parabrezza bianco. Siccome pioveva a dirotto ho pensato fosse la brina o si è appannato, quindi aziono i tergicristalli e cosa aveva fatto questo delinquente? Uno che fa un gesto del genere è un farabutto. Mi aveva messo un prodotto grasso per farmi un dispetto su tutto il parabrezza. Non vedevo più nulla, si è appannato tutto”.

Ecco le parole della giovane che ha spiegato di essere stata messa in pericolo dall’uomo che non ha considerato l’eventualità di un possibile incidente che avrebbe potuto fare in quello stato. Come si è risolta la faccenda? Rosalinda si è fermata dal benzinaio successivo dove è stata aiutata a togliere parzialmente il liquido dal parabrezza.

L’ex gieffina ha poi segnalato alla Polizia la pompa di benzina per quanto le era stato arrecato: “Non mi interessano i risarcimenti per atti vandalici. Il prodotto non va via. Mi interessa solo segnalare alla stazione di servizio che dipendenti hanno. Ho rischiato di farmi male, di fare un incidente”.

