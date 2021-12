Tutto pronto per la serata finale di Sanremo Giovani dove saranno decretati gli ultimi tre artisti in gara al prossimo Festival. Presenti anche i big annunciati: tra di loro una grande assente

Questa sera, mercoledì 15 dicembre, su Rai 1 il direttore artistico della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo presenterà ufficialmente il cast completo dei cantanti in gara. Amadeus condurrà la serata finale di Sanremo Giovani, dove i dodici finalisti avranno l’opportunità di esibirsi, per poi essere valutati dal presentatore e dalla Commissione che stileranno una classifica. I tre più votati -e non più due, come precedentemente stabilito- passeranno di diritto alla categoria dei big. Saranno così venticinque i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston il prossimo 1 febbraio 2022.

Alla finale assente l’artista più attesa perché positiva al Covid: sarà collegata in streaming

Oltre a essere decretati i vincitori della categoria Giovani, saranno presenti tutti gli artisti della categoria big già annunciati in precedenza dal direttore artistico. A differenza di quanto fosse stato stabilito i nomi sono già stati rivelati, in seguito ad alcune fughe di notizie che hanno infastidito gli addetti ai lavori. Per questo Amadeus ha comunicato i ventidue cantanti in gara nel corso dell’edizione del TG 1 del 4 dicembre.

Nonostante i loro nomi siano già noti, i cantanti saranno presenti alla serata di questa sera dove saranno rivelati i titoli dei brani con i quali saliranno sul palco dell’Ariston.

Confermata la presenza di Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma e Aka7even. E ancora: Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga insieme a Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena.

Grande assente in studio sarà Elisa che si ritrova costretta a partecipare all’evento attraverso un collegamento in streaming. La cantante, insieme alla sua famiglia, è risultata infatti positiva al Covid. Lo ha comunicato Amadeus nel corso della conferenza stampa e la stessa artista lo ha successivamente confermato tramite l’account Instagram.

Elisa ha tuttavia rassicurato di stare bene, di aver contratto il virus in forma lieve e di essere molto dispiaciuta di non poter presenziare agli impegni prestabiliti.

Una serata all’insegna della musica e che gli appassionati del Festival di Sanremo aspettano con impazienza. L’appuntamento con la finale di Sanremo Giovani e la presentazione ufficiale dei cantanti della categoria big è per questa sera, in prima serata, su Rai 1.

