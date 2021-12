“Perché vi scandalizzate?”, Justine Mattera lo domanda ai fan. In intimo la visuale colpisce e fa sognare – FOTO

Justine Mattera pubblica uno scatto dai toni bollenti e poi si rivolge ai fan: “Perché dovrebbe scandalizzarvi?”. In intimo, la showgirl è irresistibile

L’ultimo post di Justine Mattera ha scatenato un vero e proprio dibattito social, il tutto nel giro di pochi minuti. L’irresistibile showgirl, che proprio quest’anno ha tagliato il traguardo dei 50 anni – tanto temuto da molte colleghe dello spettacolo -, non sembra affatto accusare gli effetti del tempo che passa.

Sui social, la Mattera continua a mostrarsi in tutta la propria sensualità, non facendo sconti in quanto a pose strabilianti ed outfit che mettono in risalto il suo fisico da urlo. Con l’ultima foto di Instagram, tuttavia, l’attrice sembra aver superato ogni limite immaginabile. È stata la stessa Justine, più che consapevole della natura del post, a rivolgersi direttamente ai fan: “Perché dovrebbe scandalizzarvi?“.

Justine Mattera lo domanda ai fan. In intimo la visuale colpisce e fa sognare – FOTO

