La cantante salentina ha pubblicato un post che ha scosso tutti i suoi followers. Una bellezza da togliere il fiato…

Emma Marrone è una delle artiste più amate sul panorama musicale italiano. Lontani i tempi in cui ancora ingenua e acerba si affacciava al mondo dello spettacolo, partecipando alla nona edizione di ”Amici” di Maria De Filippi.

In quell’anno si rese protagonista assoluta grazie al suo talento ma soprattutto a una personalità da vendere. Conquistò i fans anche per la sua relazione con il compagno di banco, Stefano De Martino: i due intrapresero un’intensa storia d’amore che proseguì anche al di fuori del talent finché il ballerino la tradì con Belen Rodriguez.

Oggi, Emma è una donna realizzata e con una carriera alle spalle da far invidia a chiunque: dischi di platino e collaborazioni internazionali sono solo alcune delle soddisfazioni ricevute in ambito lavorativo.

Nel 2022 tornerà al “Festival di Sanremo“, esattamente dieci anni dopo la sua vittoria con il brano ”Amami”.

Lo scatto che ha mandato in visibilio il web

Emma Marrone ha condiviso tramite il suo profilo Instagram un post che ha mandato in tilt tutti gli internauti.

Una bellezza che non passa di certo inosservata. In questo scatto sfoggia il suo nuovo look, un taglio corto di capelli che le incorniciano il viso.

Come lei stessa ha ammesso ha deciso di tagliare la sua folta chioma bionda per interpretare Teresa, un personaggio che vedremo presto al cinema nel film ”Il ritorno”.

Emma in questa foto indossa un blazer e una maglietta nera scollatissima che lascia scoperto il suo decollete prorompente.

E per concludere… Uno sguardo dritto verso la fotocamera che ammalia.

Ingredienti necessari per mandare in tilt tutto il suo pubblico che non riesce a resisterle e si scatena con una serie di commenti di apprezzamento.

Nella didascalia del post scrive: “\Ogni volta è così\ La mia canzone. Vi bacio tutt*. A presto”. E aggiunge l’hashtag #ognivoltaècosì.

