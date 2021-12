Tragedia allo scalo ferroviario: macchinista travolto e ucciso da un treno in manovra

Un macchinista di 61 anni è deceduto ieri sera allo scalo ferroviario di Orbassano (Torino) dopo essere stato travolto da un treno merci in manovra.

Incidente mortale sul lavoro ad Orbassano (Torino) nella serata di ieri. Un macchinista di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno merci in manovra mentre lavorava sulle rotaie dello scalo ferroviario. I colleghi hanno lanciato l’allarme e sul luogo dell’accaduto sono arrivati i soccorsi, ma per il 61enne era ormai troppo tardi. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) per gli accertamenti.

Torino, incidente allo scalo ferroviario: macchinista di 61 anni travolto da treno in manovra

Nella serata di ieri, martedì 14 dicembre, un macchinista è deceduto allo scalo ferroviario di Orbassano, comune in provincia di Torino, in seguito ad un incidente sul lavoro.

La vittima è Umberto Leone, 61enne dipendente dell’azienda Mercitalia Rail, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Leone, stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, stava effettuando delle operazioni per l’aggancio di un treno merci alla motrice, quando improvvisamente il convoglio si è mosso travolgendolo. I colleghi presenti allo scalo hanno subito chiamato il 118.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118, ma per il 61enne non c’era più nulla da fare. I soccorsi hanno potuto solo appurarne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate nell’incidente.

Oltre ai sanitari, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria ed i tecnici dello Spresal dell’Asl del capoluogo piemontese che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Dopo la tragedia, riporta Fanpage, i sindacati hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima ed hanno richiesto un incontro con l’azienda Mercitalia Rail per far chiarezza sull’incidente.

