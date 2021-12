“Uomini e Donne”, Andrea Nicole passa la notte con Ciprian: bufera in studio

Andrea Nicole è stata una delle troniste più amate degli ultimi anni a Uomini e Donne: nel corso dell’ultima puntata, però, è stata duramente attaccata

Andrea Nicole, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, ha fatto un annuncio inaspettato. Tutto è cominciato quando, nella registrazione precedente, ha avuto una discussione con Ciprian che l’aveva attaccata per il bacio che le aveva visto dare all’altro corteggiatore Alessandro. Dopo la puntata lei si è rifiutata di incontrare Ciprian ed è tornata a casa, ma il corteggiatore l’ha raggiunta senza redazione e l’ha messa in una situazione abbastanza scomoda. Dopo aver chiarito, i due hanno passato la notte insieme.

Uomini e Donne, Andrea Nicole duramente attaccata da Gianni e Tina

Il suo errore è stato quello di non chiamare la redazione e avvertire subito della presenza di Ciprian in casa, ma il giorno dopo è comunque venuta in studio con il corteggiatore per confessare tutto. Sicuramente è andata malissimo: Gianni Sperti l’ha attaccata duramente, Tina le ha detto che come persona non vale niente e che è stata ingrata con il programma.

Anche Roberta, l’altra tronista, è stata presa di mira dai due opinionisti che l’hanno accusata di sapere tutto, dal momento che durante il suo percorso ha legato tantissimo con lei. La situazione è un po’ sfuggita di mano a tutti, anche perché la tronista avrà sicuramente sbagliato a non confessare tutto subito, ma lo ha fatto il giorno dopo e in ogni caso non ha ucciso nessuno.

Anche Maria alla fine ha cercato di ridimensionare questa situazione, ricordando a Gianni che sono successe cose molto più gravi e che non si pente della sua scelta.

